Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Бар
Купить земельный участок в Община Бар, Черногория
Очистить
239 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Komarno, Черногория
€ 27,000
Участок расположен на полпути между Вирпазаром и Риекой Црноевича, район Чуковичи Площадь …
Земельные участки
Бар, Черногория
4 009 м²
€ 1,263,000
Большой участок с планировкой на главной дороге Место: Бар Этот большой участок имеет планир…
Земельные участки
Будва, Черногория
€ 145,000
Земельный участок расположен в 6 км от Будвы на склоне горы в поселке Марковичи. …
Земельные участки
Бар, Черногория
72 901 м²
€ 538,000
Большой участок земли на холме над Добрыми Водами, Велье село. Земля состоит из одного больш…
Земельные участки
Сустас, Черногория
11 813 м²
Цена по запросу
Участок расположен в отличном месте на первой линии к морю в небольшой рыбацкой деревне Биго…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
60 м²
€ 965,000
Код объекта - 1.26.15.11237Земельный участок в национальном парке ЛовченЛокация: КукПлощадь …
Земельные участки
Сутоморе, Черногория
€ 270,000
Продаётся участок в Черногории с красивым видом на море. Площадь участка 3800, раздел…
Земельные участки
Добра Вода, Черногория
€ 40,000
Урбанизованный участок в Добра Вода, Бар Площадь земельного участка 793м2. Участок находит…
Земельные участки
Добра Вода, Черногория
€ 126,500
Урбанизованный просторный участок с потрясающим видом в Добра Вода, Бар Площадь земельного …
Земельные участки
Будва, Черногория
€ 250,000
Продается земельный участок в Будве, район Бабин До. Общая площадь участка составляет 552…
Земельные участки
Бар, Черногория
3 160 м²
€ 160,000
Продается оливковая роща с 30 оливковыми деревьями недалеко от Бара, в деревне Бартула, райо…
Земельные участки
Петровац, Черногория
€ 700,000
Участки на продажу. Общая площадь участков составляет 2550 квадратных метров. Они могут прод…
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
€ 655,000
На продажу предлагается три земельныъ участока для постройки дома или небольшого отеля с пан…
Земельные участки 1 спальня
canj, Черногория
52 м²
€ 640,000
Продается участок площадью 1098 м2 в одном из районов города Бар – Чань. Участок расположе…
Земельные участки
Будва, Черногория
500 м²
€ 400
Участок расположен в урбанизованном месте на Барской ривьере 1 линия от пляжа, по соседству…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
€ 60,000
Земельные участки в районе Убли, Цетинье - состоит из 18 земельных участков (парцелл) общей…
Земельные участки
Бар, Черногория
9 144 м²
€ 320,000
Два участка на противоположных сторонах местной дороги. Деревья, луга и камень. Очень тихое …
Земельные участки
Бар, Черногория
447 м²
€ 525,000
Участок в эксклюзивном месте на первой линии от моря в Утьехе. На участке выделено здание 48…
Земельные участки
Бар, Черногория
2 301 м²
€ 525,000
Интересное предложение для строительства комплекса или отдельных вилл/домов. Находится в Уть…
Земельные участки
Сустас, Черногория
2 940 м²
€ 882,000
Участок расположен в отличном месте в Режевичи под главной дорогой. Благодаря конфигурации м…
Земельные участки
Бар, Черногория
€ 75,000
Просторный участок с видом на море в Шушани, Бар Земельный участок находится в 1500 метрах …
Земельные участки
Будва, Черногория
17 865 м²
€ 535,950
Участок земли в огранности куротного центра Будвис с красивым видом на море. Площадь 17865 к…
Земельные участки
Бар, Черногория
€ 2,100,000
Участок на берегу с разрешением на строительство отеля, Утьеха Площадь участка: 10.230м2 Это…
Земельные участки
Бар, Черногория
50 000 м²
€ 3,000,000
Этот большой участок площадью около 50 000 кв. м предназначен для строительства жилых и тури…
Земельные участки
Бар, Черногория
4 600 м²
€ 1,610,000
Урбанизированный участок в центре города под строительство жилого комплекса, г. Бар Площадь …
Земельные участки
Община Бар, Черногория
4 880 м²
€ 1,500,000
Большой участок с планировкой на главной дороге Место: Бар Площадь: 4 880 кв.м. Этот большой…
Земельные участки
Бар, Черногория
6 699 м²
€ 736,890
Урбанизированный участок под строительство вилл, Бар Он расположен примерно в 8 км от центра…
Земельные участки
Бар, Черногория
€ 415,000
Эксклюзивное предложение, участок на берегу моря, Шушань Продается участок правильной формы,…
Земельные участки
Община Бар, Черногория
1 900 м²
€ 930,000
Участок с планировкой под строительство многоквартирного дома, г. Бар Описание сайта: Земля …
Земельные участки
Бар, Черногория
7 845 м²
€ 340,000
Участок с разрешением на застройку, Вирпазар -Зона для строительства экопоселка/гостиницы -М…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
8
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты