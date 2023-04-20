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Земельные участки в Zujunai Eldership, Литва

17 объектов найдено
Земельные участки в Vaiciuniskes, Литва
Земельные участки
Vaiciuniskes, Литва
€ 280,000
Амаза из 6 жилых комплексов на продажу Вильнюс р. self., Oatian old, Suicide, Silhouette g.;…
Земельные участки в Vaiciuniskes, Литва
Земельные участки
Vaiciuniskes, Литва
€ 158,000
Продается фундамент здания с возможностью восстановления 961,71 кв.м. здание. Фонд стоит на …
Земельные участки в Uzlandziai, Литва
Земельные участки
Uzlandziai, Литва
€ 160,000
ПОЗЖЕ ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВА И ГОРОДСКИХ СВЯЗЕЙ! .............…
Земельные участки в Uzlandziai, Литва
Земельные участки
Uzlandziai, Литва
€ 800,000
ПОЗЖЕ ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВА И ГОРОДСКИХ СВЯЗЕЙ! .............…
Земельные участки в Koplycninkai, Литва
Земельные участки
Koplycninkai, Литва
€ 45,000
Удивительно красивое место, Zujūnas old. Копличнинкай к. три просторных земельных участка на…
Земельные участки в Koplycninkai, Литва
Земельные участки
Koplycninkai, Литва
€ 15,000
Зуюнас старый. Копличнинкай к. 85 акров земли продано. Сертификат фермера разрешено строить.…
Земельные участки в Giruliai, Литва
Земельные участки
Giruliai, Литва
€ 28,750
ПРОДАВАТЬ 12,52 акра участка HOME VALDOS в Вильнюсе м. на окраине, рядом с серым. Если вы п…
Земельные участки в Koplycninkai, Литва
Земельные участки
Koplycninkai, Литва
€ 45,000
Удивительно красивое место, Zujūnas old. Копличнинкай к. три просторных земельных участка на…
Земельные участки в Vaivadiskes, Литва
Земельные участки
Vaivadiskes, Литва
€ 70,000
Вильнюсский район, 1,2 га на продажу. сельскохозяйственный участок, соседи живут в диком, оч…
Земельные участки в Silenai, Литва
Земельные участки
Silenai, Литва
€ 65,000
Участок 50 акров сельскохозяйственного использования для продажи в красивом, живописном мест…
Земельные участки в Koplycninkai, Литва
Земельные участки
Koplycninkai, Литва
€ 20,000
Зуюнас старый. Копличнинкай к. два участка продаются после 1,04 га. Сертификат фермера разре…
Земельные участки в Uzlandziai, Литва
Земельные участки
Uzlandziai, Литва
€ 285,000
Земельные участки в Giruliai, Литва
Земельные участки
Giruliai, Литва
€ 110,000
Земельные участки в Koplycninkai, Литва
Земельные участки
Koplycninkai, Литва
€ 12,000
Земельные участки в Vaivadiskes, Литва
Земельные участки
Vaivadiskes, Литва
€ 49,000
Zujūnas old. Rainbow k. a beautiful 1.24 ha plot of land is sold. There is a harmonized rura…
Земельные участки в Bieliunai, Литва
Земельные участки
Bieliunai, Литва
€ 53,000
Рядом с горничной, Нью против Live., Вильнюс м. 0,41 га земли на продажу. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ …
Земельные участки в Giruliai, Литва
Земельные участки
Giruliai, Литва
€ 28,750
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