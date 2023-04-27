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Земельные участки в Ziezmariu apylinkes seniunija, Литва

7 объектов найдено
Земельные участки в Strosiunai, Литва
Земельные участки
Strosiunai, Литва
€ 155,000
Земельные участки в Kriauciskes, Литва
Земельные участки
Kriauciskes, Литва
€ 21,000
Всего за 21000 евро Продается замечательный участок по адресу: Kaišiadorys, Dalio g.13 Учас…
Земельные участки в Stasiunai, Литва
Земельные участки
Stasiunai, Литва
€ 17,950
Всего за 17950 евро Продается в красивом и тайском, 1,73 га, сельскохозяйственный участок по…
Земельные участки в Kiemeliai, Литва
Земельные участки
Kiemeliai, Литва
€ 11,900
На кладбищах 11900 евро продается сельскохозяйственный участок площадью 3,38 га в жизнеспосо…
Земельные участки в Vladikiskes, Литва
Земельные участки
Vladikiskes, Литва
€ 22,000
НЕКОТОРЫЕ НАПИСИ, GIRTH SEN., VLADICIAN НЕКОТОРЫЕ 33,22 акра ПРОДАЮТСЯ. Всего 5 км до Каира …
Земельные участки в Triliskes, Литва
Земельные участки
Triliskes, Литва
€ 60,000
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 2 СТРАНЫ ЕСМАНТЫ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА НЕКОТОР…
Земельные участки в Budiskes, Литва
Земельные участки
Budiskes, Литва
€ 22,000
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