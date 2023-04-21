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Земельные участки в Zemaitkiemio seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Antalausiai, Литва
Земельные участки
Antalausiai, Литва
€ 16,000
Четыре участка рядом друг с другом общей площадью 1,6 га продаются. Участки граничат с берег…
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