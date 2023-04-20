Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Утенский уезд
  4. Зарасайский район

Земельные участки в Зарасайский район, Литва

9 объектов найдено
Земельные участки в Darzininkai, Литва
Земельные участки
Darzininkai, Литва
€ 39,000
Очень хороший участок площадью 3,84 га для продажи в районе Мариманте ( Зарас. ), недалеко о…
Земельные участки в Steponiskes, Литва
Земельные участки
Steponiskes, Литва
€ 80,000
Савициноз, Кислород, Зарасян р. sav. участок площадью 10,25 га продается. СКЛИПАС: - Адрес …
Земельные участки в Baltriskes, Литва
Земельные участки
Baltriskes, Литва
€ 170,000
Степониш, Кислород Сен., Зарас р. sav. продаются эксклюзивные участки с берегами озера Кабо-…
Земельные участки в Lugeliai, Литва
Земельные участки
Lugeliai, Литва
€ 79,000
На берегу Святого озера, в Гражутском региональном парке, Святой ботанический заповедник про…
Земельные участки в Зарасай, Литва
Земельные участки
Зарасай, Литва
€ 40,000
1,2 га участок на продажу с берегом озера Зарас р. себя. Цибуляр к. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ • Адре…
Земельные участки в Pakalniskes, Литва
Земельные участки
Pakalniskes, Литва
€ 9,000
Земельные участки в Slyninka, Литва
Земельные участки
Slyninka, Литва
€ 9,000
Земельные участки в Cibuline, Литва
Земельные участки
Cibuline, Литва
€ 45,000
SELLOW OF SELD WITH THE CHANGIRON ECHRANT. Spacious 3.67-hectare plot with 85 meters on the …
Земельные участки в Зарасай, Литва
Земельные участки
Зарасай, Литва
€ 39,000
Realting.com
Перейти