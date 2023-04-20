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Земельные участки в Zapyskis, Литва

5 объектов найдено
Земельные участки в Kuodiskiai, Литва
Земельные участки
Kuodiskiai, Литва
€ 19,900
Участок 167 акров Каунаса р. self., В деревне Вильем возле озера. Отличное сообщение с горо…
Земельные участки в Dievogala, Литва
Земельные участки
Dievogala, Литва
€ 52,000
Участок на продажу в 15 веке, Cannabisne g. 1, Красный, Каунас р. СКЛИПАС: - Cannabisne …
Земельные участки в Zapyskis, Литва
Земельные участки
Zapyskis, Литва
€ 89,900
Общая информация : - Направление домой - Площадь 40а - Электричество проходит через участок …
Земельные участки в Kuodiskiai, Литва
Земельные участки
Kuodiskiai, Литва
€ 22,000
Two household plots for sale in Kaunas r. sau., Šlienava, Lelija g.! Possibility to build an…
Земельные участки в Kuodiskiai, Литва
Земельные участки
Kuodiskiai, Литва
€ 28,000
Продается два бытовых участка в Каунасе р. sau., Šlienava, Lelija g.! Возможность построить …
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