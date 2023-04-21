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Земельные участки в Zaiginys, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Breckiai, Литва
Земельные участки
Breckiai, Литва
€ 419,200
Oзеро находиться  в Литве, самоуправление Кельме, бассейн Дубисы. Общая площадь водо…
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