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Литва
Вильнюсский уезд
Купить земельный участок в Вильнюсский уезд, Литва
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632 объекта найдено
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Земельные участки
Stankutiskes, Литва
€ 59,900
ПОТОК 6.43 ARS в тихом и многообещающем месте - Гури Содс на 31-й улице ....................…
Земельные участки
Stankutiskes, Литва
€ 59,900
ПОТОК 6.43 ARS в тихом и многообещающем месте - Гури Содс на 31-й улице ....................…
Земельные участки
Vytautava, Литва
€ 70,000
Окруженный удивительной природой, район Тракай продает 25.46 утра и 48.77 участки HOME VALDO…
Земельные участки
Paliepiai, Литва
€ 37,000
Земельный участок 7,27 акра жилой недвижимости на продажу в J.Chapliko g.10 Все городские ко…
Земельные участки
Nemezele, Литва
€ 105,000
Недавно как старый. Дуб против 70 акров земли продано. Подробный план позволяет изменить цел…
Земельные участки
Nemezele, Литва
€ 54,000
Недавно как старый. Дуб против 36 акров земли продано. Подробный план позволяет изменить цел…
Земельные участки
Uzupio Karklenai, Литва
€ 185,000
ПОДАРОК 6.72 УЧАСТОК A.KOJELING G., НОВЫЙ ПОЛНЫЙ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗДАНИЕМ. ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛО…
Земельные участки
Dimsa, Литва
€ 58,000
Димша, Паббереш старый. участок продается с разрешения на строительство фермерской усадьбы П…
Земельные участки
Raguvele, Литва
€ 16,000
7 км от Неменкии, 3 га участок продан Цена 16 000 EUR Общая информация: Адрес: Вильнюс р. se…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 50,000
Огромный к. земельный участок продан 0,57 га. ЦЕНА 50 000 евро. Общая информация Адрес: Вил…
Земельные участки
Skrupiske, Литва
€ 59,500
Коммерческий участок на продажу с кейтерингом в Милкини, ул. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Адрес: Велик…
Земельные участки
Prusiskes, Литва
€ 370,000
- ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СКРАП 15,85 га Земельный участок Тракай р. sav.Хайленд Сен.В случае мускатног…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 79,000
Участок 16-го века одно- и бибских жилых зданий на продажу в Вильнюсе р. self., Harmes old, …
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 14,400
Тракский район, в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, участок 24.20 продается жилой компл…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 16,300
Район Трак, расположенный в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, продается на участке жило…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 30,200
Тракский район, в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, участок 61,90 продается жилой компл…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 32,400
Район Трак, расположенный в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, продается по 66,44 участк…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 14,500
Район Трак, в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, продается за 24,52 участка жилой недвиж…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 15,100
Район Трак, в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, продается за 26,08 участка жилой недвиж…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 14,700
Тракский район, в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, участок 25,32, жилой комплекс прода…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 68,700
ПРОДАВАТЬ 8.96 земельный участок в красивом месте в Вильнюсе, в Дворцах Участок расп…
Земельные участки
Streipunai, Литва
€ 125,000
ВНУТРЕННИЙ ВИЛЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И СОВЕТ, РАЗДЕЛ 12.93 HA Адрес – Streipon, Electrozen сам по…
Земельные участки
Jadvygiskes, Литва
€ 47,000
RAMIOJE, В РАМКАХ, VOS 20 MIN. ИЗ ГОРОДА ВИЛЛИОННОГО ЦЕНТРА, ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ С ИНДИВИДУАЛЬНЫ…
Земельные участки
Судерве, Литва
€ 21,000
Сельскохозяйственный участок на продажу возле Судерве - Правильные формы - Основное использ…
Земельные участки
Судерве, Литва
€ 27,250
Сельскохозяйственный участок на продажу возле Судерве Преимущества : - Удобный, асфальтиров…
Земельные участки
Kiemeliai, Литва
€ 19,500
УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОМОМ В КИМЕЛЯХ, WILLING R. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: - Гладкий адрес - Flame g…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 42,000
ПОЗЖЕ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОЙ В УИЛЬОНЕ СИЛЬНИИ, Мы приглашаем вас узнать предмет в удобное…
Земельные участки
Kuzilai, Литва
€ 30,000
ПОЗДРАВЛЯЕМ РАЗДЕЛ ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ в округе Укмергес, Мы приглашаем вас узнать предмет…
Земельные участки
Jadvygiskes, Литва
€ 52,000
8 участков жилой недвижимости на продажу после 10 акров Отличное место для поиска сюжета ОБ…
Земельные участки
Rokantiskes, Литва
€ 325,000
Продается участок площадью 25 акров для строительства отдельных домов в Вильнюсе. Тупушкис н…
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