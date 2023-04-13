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Литва
Вильнюсский уезд
Вильнюсское городское самоуправление
Купить земельный участок в Вильнюсское городское самоуправление, Литва
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148 объектов найдено
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Земельные участки
Rokantiskes, Литва
€ 26,000
Участок на продажу в Соде г. В новом Вильнюсе. Районы одно- и двухъязычных жилых зданий. Гра…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 50,000
Огромный к. земельный участок продан 0,57 га. ЦЕНА 50 000 евро. Общая информация Адрес: Вил…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 79,000
Участок 16-го века одно- и бибских жилых зданий на продажу в Вильнюсе р. self., Harmes old, …
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 14,400
Тракский район, в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, участок 24.20 продается жилой компл…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 16,300
Район Трак, расположенный в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, продается на участке жило…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 30,200
Тракский район, в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, участок 61,90 продается жилой компл…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 32,400
Район Трак, расположенный в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, продается по 66,44 участк…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 14,500
Район Трак, в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, продается за 24,52 участка жилой недвиж…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 15,100
Район Трак, в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, продается за 26,08 участка жилой недвиж…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 14,700
Тракский район, в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, участок 25,32, жилой комплекс прода…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 68,700
ПРОДАВАТЬ 8.96 земельный участок в красивом месте в Вильнюсе, в Дворцах Участок расп…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 42,000
ПОЗЖЕ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОЙ В УИЛЬОНЕ СИЛЬНИИ, Мы приглашаем вас узнать предмет в удобное…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 17,000
ПРОДАЖА ДОМАШНИХ УПРАВЛЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ G., ПРЕДЛОЖЕНИЯ, SEN, FULL RAJ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: …
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 50,000
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА, НА ПУТИ ЛИЦА. Участок граничит с дор…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 89,991
В Вильнюсе, в Баджорасе, вдали от главной улицы и ближе к природе, продается участок земли с…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 29,990
ПРОДАЖА УЧАСТОКА 74.37 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСЛЕДНЯЯ СТРАТЕГИЯ В ХОРОШЕМ МЕСТЕ ПОЛНАЯ R.SAV…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 14,400
Район Трак, расположенный в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, продается за 25,84 участк…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 14,200
Тракский район, в деревне Мейлуш, в окружении двух озер, участок 25,32, жилой комплекс прода…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 119,000
ПУБЛИЧНОСТЬ СОБСТВЕННОСТИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ В ЖИЗНИ 7.77 a.S. С ЛОЛОМ ГОСУДАРСТВ И ПРОЕКТА…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 43,000
В новом квартале застройки ,, Vingai, продается участок жилой недвижимости площадью 10,19 ак…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 620,000
СТРАНА A2 ВИЛЬЯУС-ПАНЕВЕРС ПРОДАЕТ ПРОДАЖУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЕЛЬСКО…
Земельные участки
Pustalaukis, Литва
€ 99,000
VILLION R., MASKOLIC K., ЕСТЕСТВЕННЫЙ В АПСУПТАХ, ЖИЗНЬ ДРУЗЕЙ СТРАНЫ, ДО ВАКАРИЧЕСКОГО ВИЛЛ…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 69,000
8 АРАС ДОМА УПРАВЛЕНИЯ СКЛИ ДЛЯ ПРОДАЖИ В БАХОРАХ! -----------------------------------------…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 117,900
Право на Сантарианцев, Д. Орехи к. участок земли, проданный домашним холдингом с проектом го…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 299,000
Земельный участок 7,66 акра жилой недвижимости на продажу, всего 10 минут с подлокотниками д…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 65,000
Земельный участок на продажу Кольца г. 90, майор. Вильнюс р. в пробке новых домов! Возможнос…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 20,000
ПОЛНЫЙ ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ! Вы ищете место, которое могло бы быть не тольк…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 55,000
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 4.05 НЕДОСТАТОЧНО ---------------------------------- ОБЩ…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 14,200
Район Трак, в деревне Мейлушк, в окружении двух озер, продается 9 ( 24-66 a ) участки недвиж…
Земельные участки
Barkiskes, Литва
€ 25,000
Стратегически удобное расположение, всего в 12 км от центра Вильнюса, Kelmia Gardens st. 34 …
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