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Земельные участки в Вильнюсский район, Литва
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261 объект найдено
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Земельные участки
Darzeliai, Литва
€ 23,000
Земельные участки
Babrukiskes, Литва
€ 29,000
Земельные участки
Dvariskes, Литва
€ 100,000
Земельные участки
Bendoriai, Литва
€ 105,000
Agricultural plot for the low-Russian vs is sold in a reputable place. Plot right next to th…
Земельные участки
Rokantiskes, Литва
€ 58,000
Земельные участки
Bezdoniai Eldership, Литва
€ 68,000
РАЗДЕЛ СОДО 10.78 В СВЕТЕ СОДО В ГОРОДЕ СВЕТА, НА РЫНКЕ. СКЛИП ВОДА И ЭЛЕКТРА. СКЛИПЫ МОГУТ …
Земельные участки
Tusciauliai, Литва
€ 125,000
Эксклюзивный участок жилой недвижимости у реки Нерис, в окружении кишечных лесов, Тупой к. …
Земельные участки
Bezdoniai Eldership, Литва
€ 1,495,000
РАССЛЕДОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ЖИЗНИ ЖИЗНИ И ЗАКРЫТОЙ ЖИЗНИ Проект расположен в привлекательной…
Земельные участки
Bendoriai, Литва
€ 113,000
Земельные участки
Uztilciai, Литва
€ 12,000
Всего в 20 км от Вильнюса, рядом с лесом, продается участок жилой недвижимости. Это отличное…
Земельные участки
Pauliukiskes, Литва
€ 50,000
Всего в 23 км от центра Вильнюса, до леса, в оживленной деревне, участок 62-го века для прод…
Земельные участки
Darzeliai, Литва
€ 77,000
Продается земельный участок площадью 3,25 га в излучине реки Вильнюс, в деревне Виктариан, н…
Земельные участки
Bezdoniai Eldership, Литва
€ 50,000
16 га сельскохозяйственный участок на продажу в Вильнюсе, Арвейлс. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена …
Земельные участки
Jadvygiskes, Литва
€ 45,000
Рядом с озером Бали участок земли для Содай продается в лесном укрытии. Идеальное место для …
Земельные участки
Karklenai, Литва
€ 99,000
В ОБЪЯСНЕНИИ, ПРОЦЕСС - СЖИЕНТ С ПРАКТИКЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПОКУПКИ 9.98 ДОМ АРЕРОУСА Ю…
Земельные участки
Dvariskes, Литва
€ 40,000
12 СТРЕЛКА ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ ЦЕЛИ В ЦЕЛЕ ЦЕЛИ ЦЕЛИ ЦЕЛИ ! ➜ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • А…
Земельные участки
Vaiciuniskes, Литва
€ 280,000
Амаза из 6 жилых комплексов на продажу Вильнюс р. self., Oatian old, Suicide, Silhouette g.;…
Земельные участки
Vaiciuniskes, Литва
€ 158,000
Продается фундамент здания с возможностью восстановления 961,71 кв.м. здание. Фонд стоит на …
Земельные участки
Rokantiskes, Литва
€ 79,000
Рокки Сод 2 г, Рокки, Вильнюс м. участок земли за 6,15 а продается вместе с кирпичным домом …
Земельные участки
Veliucionys, Литва
€ 32,000
ПОЗЖЕ ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ 6.33 АРУСА С ВСЕМИ ГОРОДСКИМИ СВЯЗЬМИ В НОВОМ МИРЕ Вы ищете …
Земельные участки
Veliucionys, Литва
€ 82,000
ПРОДАЖА ДОМА 20,85 АРС С ВСЕМИ ГОРОДСКИМИ СВЯЗЬМИ В НОВОМ МИРЕ Хотите отдохнуть от порыва п…
Земельные участки
Roda, Литва
€ 20,000
Земельные участки
Melkys, Литва
€ 27,000
В Пиренеях Maisagala sen., Vilnius r. sav. 7,30 га сельскохозяйственный участок продается. …
Земельные участки
Paezeriai, Литва
€ 10,000
Земельные участки
Rokantiskes, Литва
€ 49,500
ПРОДАЖА 7.13 ДОМАШНИЙ ТЕКУЩИЙ РАЗДЕЛ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИЗАЙНОМ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ! Мир, чистый воз…
Земельные участки
Svedai, Литва
€ 240,000
❗ Продается массив участков с 12 поместьями, которые с двух сторон окружены УПЕЛИС, всего в …
Земельные участки
Europa, Литва
€ 35,000
В Вильнюсском районе в европейской деревне продается участок площадью 36-го века площадью 36…
Земельные участки
Kiemeliai, Литва
€ 10,000
УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОМОМ В КИМЕЛЯХ, WILLING R. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: - Гладкий адрес - Flame g…
Земельные участки
Raisteniskes, Литва
€ 42,000
В городе ульев, Новый г. 26А продан участок земли 11,5 акра жилой недвижимости. Разрешено ст…
Земельные участки
Bezdoniai Eldership, Литва
€ 198,000
?? НОВЫЙ НА РЫНКЕ. Окруженный исключительной природой у реки Нерис, всего в 3,6 км от Нон-М…
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