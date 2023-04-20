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Литва
Каунасский уезд
Кедайнский район
Земельные участки в Vilainiu seniunija, Литва
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7 объектов найдено
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Земельные участки
Vasariskiai, Литва
€ 22,000
ПОЗЖЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНИИ, ТРАНСНАРАВ СЕН., МОЩНОСТЬ РАЙ. ВАШ…
Земельные участки
Vasariskiai, Литва
€ 44,000
ЧАСТЬ ЗЕМЛИ ФЕРМ ЦЕЛЬ НА ПРОДАЖУ 6,03 га, Бучкампио к., ------------------------------------…
Земельные участки
Vasariskiai, Литва
€ 1,700
Кошачьи области. Земельный участок 21 а Участок рядом с дорожными стульями - собака ОБЩАЯ И…
Земельные участки
Vasariskiai, Литва
€ 99,900
ПРОДАЖА 15.87 HA СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ЛЕСНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕНТАЛЬНОМ РАЙОНЕ, НЕКОТОРЫЕ МОЛОЧ…
Земельные участки
Vasariskiai, Литва
€ 6,500
ЗАДАЧИ ГАЗОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОРУДОВАНИИ СЕЛЬСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. •участ…
Земельные участки
Vasariskiai, Литва
€ 13,900
SOLD OF AGRICULTURAL CHANGES IN SOME SELECTION, SURVILIC SENGAL, IN THE RAJ PROPERTY. YOU.. …
Земельные участки
Vasariskiai, Литва
€ 5,500
ПОТОК 5,5 АРО, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОСЛЕДНИЙ, НОВОВОВАЛЬНЫЙ НЕКОТОРЫЙ. •Площадь участка - …
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