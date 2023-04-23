Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Вильнюсский уезд
Электренское самоуправление
Земельные участки в Vievio seniunija, Литва
Очистить
17 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Kurkliskes, Литва
€ 60,000
Земельные участки
Paneriai, Литва
€ 129,000
1.297 га участок на продажу в Вильнюсе, Гурель. Гурелс – Уличная деревня на окраине Вильнюс…
Земельные участки
Matukiskes, Литва
€ 17,000
85 участок на продажу в русской деревне Одиннадцать. Всего в 500 м от озера Наруан. ПРЕИМУЩ…
Земельные участки
Paneriai, Литва
€ 19,000
Земельные участки
Jurzdika, Литва
€ 411,000
2,9896 га, 0,6366 га и 1,6928 га участков на продажу. Продано все вместе. Основная информа…
Земельные участки
Jurzdika, Литва
€ 411,000
2,9896 га, 0,6366 га и 1,6928 га участков на продажу. Продано все вместе. Основная информа…
Земельные участки
Joteliunai, Литва
€ 19,000
0,95 га сельскохозяйственный участок на продажу Old Way k, район Тракай. красивое место в ок…
Земельные участки
Joteliunai, Литва
€ 140,000
Земельные участки
Lazdenai, Литва
€ 15,000
Земельные участки
Buzeliai, Литва
€ 45,000
Земельные участки
Joteliunai, Литва
€ 18,000
14.8 ha agricultural plot for sale Old Way k, Trakai district. GENERAL INFORMATION: - Addr…
Земельные участки
Paneriai, Литва
€ 15,000
0.85 ha agricultural plot with Farmers' homestead project in the village of Airenia II, Dash…
Земельные участки
Puzinava, Литва
€ 15,000
Земельные участки
Narucionys, Литва
€ 120,000
Земельные участки
Pakalniskes, Литва
€ 21,500
ПОЗЖЕ ПЛОХОЙ ДОМАШНИХ УПРАВЛЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ БОГА. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Р. В НЕДЕЛЮ. ИЗОБРАЖЕ…
Земельные участки
Skirmantiskes, Литва
€ 30,000
AGRICULTURAL PARCEL FOR SALE 2,8 HA IN THE ELECTRIC DISTRICT The plot is easily accessible …
Земельные участки
Vilkabaliai, Литва
€ 200,000
Продается лесной участок площадью 22 га с очаровательной красотой и фундаментом для вашей во…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты