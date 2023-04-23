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Земельные участки в Vievio seniunija, Литва

17 объектов найдено
Земельные участки в Kurkliskes, Литва
Земельные участки
Kurkliskes, Литва
€ 60,000
Земельные участки в Paneriai, Литва
Земельные участки
Paneriai, Литва
€ 129,000
1.297 га участок на продажу в Вильнюсе, Гурель. Гурелс – Уличная деревня на окраине Вильнюс…
Земельные участки в Matukiskes, Литва
Земельные участки
Matukiskes, Литва
€ 17,000
85 участок на продажу в русской деревне Одиннадцать. Всего в 500 м от озера Наруан. ПРЕИМУЩ…
Земельные участки в Paneriai, Литва
Земельные участки
Paneriai, Литва
€ 19,000
Земельные участки в Jurzdika, Литва
Земельные участки
Jurzdika, Литва
€ 411,000
2,9896 га, 0,6366 га и 1,6928 га участков на продажу. Продано все вместе. Основная информа…
Земельные участки в Jurzdika, Литва
Земельные участки
Jurzdika, Литва
€ 411,000
2,9896 га, 0,6366 га и 1,6928 га участков на продажу. Продано все вместе. Основная информа…
Земельные участки в Joteliunai, Литва
Земельные участки
Joteliunai, Литва
€ 19,000
0,95 га сельскохозяйственный участок на продажу Old Way k, район Тракай. красивое место в ок…
Земельные участки в Joteliunai, Литва
Земельные участки
Joteliunai, Литва
€ 140,000
Земельные участки в Lazdenai, Литва
Земельные участки
Lazdenai, Литва
€ 15,000
Земельные участки в Buzeliai, Литва
Земельные участки
Buzeliai, Литва
€ 45,000
Земельные участки в Joteliunai, Литва
Земельные участки
Joteliunai, Литва
€ 18,000
14.8 ha agricultural plot for sale Old Way k, Trakai district. GENERAL INFORMATION: - Addr…
Земельные участки в Paneriai, Литва
Земельные участки
Paneriai, Литва
€ 15,000
0.85 ha agricultural plot with Farmers' homestead project in the village of Airenia II, Dash…
Земельные участки в Puzinava, Литва
Земельные участки
Puzinava, Литва
€ 15,000
Земельные участки в Narucionys, Литва
Земельные участки
Narucionys, Литва
€ 120,000
Земельные участки в Pakalniskes, Литва
Земельные участки
Pakalniskes, Литва
€ 21,500
ПОЗЖЕ ПЛОХОЙ ДОМАШНИХ УПРАВЛЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ БОГА. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Р. В НЕДЕЛЮ. ИЗОБРАЖЕ…
Земельные участки в Skirmantiskes, Литва
Земельные участки
Skirmantiskes, Литва
€ 30,000
AGRICULTURAL PARCEL FOR SALE 2,8 HA IN THE ELECTRIC DISTRICT The plot is easily accessible …
Земельные участки в Vilkabaliai, Литва
Земельные участки
Vilkabaliai, Литва
€ 200,000
Продается лесной участок площадью 22 га с очаровательной красотой и фундаментом для вашей во…
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