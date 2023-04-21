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Земельные участки в Вежайчяйское староство, Литва

5 объектов найдено
Земельные участки в Vezaiciai, Литва
Земельные участки
Vezaiciai, Литва
€ 16,000
Земельные участки в Vezaiciai, Литва
Земельные участки
Vezaiciai, Литва
€ 19,000
Три участка на продажу в Парко г. сзади, в раке. Для строительства одного и двухъязычного жи…
Земельные участки в Zvelsenai, Литва
Земельные участки
Zvelsenai, Литва
€ 16,500
Литва, Клайпедский район, деревня Желенай. Земельный участок площадью 10200 га / 10200 м &su…
Земельные участки в Pajuodupis, Литва
Земельные участки
Pajuodupis, Литва
€ 40,000
В районе Клайпеды, Раковой, Пик-ростовый участок, 2,5 га земли, с 2 сельскохозяйственными зд…
Земельные участки в Kalniske, Литва
Земельные участки
Kalniske, Литва
€ 98,000
Reactive purpose plot for sale near Gargins, Calvary k. The project remained on this plot an…
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