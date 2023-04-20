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Земельные участки в Velzio seniunija, Литва

10 объектов найдено
Земельные участки в Liudyne, Литва
Земельные участки
Liudyne, Литва
€ 3,500
НОЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА, СТРАНОВАЯ ДОРОЖНАЯ ПАНВА - РАГУВА ДЛЯ ПРОДАЖИ 17 A. СЦУЛЫ Н…
Земельные участки в Daumenai, Литва
Земельные участки
Daumenai, Литва
€ 56,000
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОГО ПОСЛЕДНЕГО 5,84 АРС С ДОМОЙ ( УГРОЖАНИЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ... В ДОРОГЕ…
Земельные участки в Velzys, Литва
Земельные участки
Velzys, Литва
€ 12,000
ПОЗЖЕ ДЛЯ ЖИВЫХ ДОМАШНИХ ГОСУДАРСТВ ДЛЯ КАРТЕРА G, ПРЕДЛОЖЕНИЕ К., 8 КМ ПАНЕВЕНЦИЯ ИКИ. МЕСТ…
Земельные участки в Dembava, Литва
Земельные участки
Dembava, Литва
€ 35,000
СЕЛТОВЫЙ РАЗДЕЛ В GIRAIT G.5, СТАНГЕСТИВЫ, В СОБСТВЕННОСТИ КАНЕВРАТА В НОВОМ БЕССМЕРТНОМ ДОМ…
Земельные участки в Daumenai, Литва
Земельные участки
Daumenai, Литва
€ 12,000
Земельные участки в Dembava, Литва
Земельные участки
Dembava, Литва
€ 22,000
Земельные участки в Dembava, Литва
Земельные участки
Dembava, Литва
€ 14,300
Недвижимость на продажу в Дурпино, Пажер I, Панегас р. sav. Цель земли - построить один или …
Земельные участки в Vyciai, Литва
Земельные участки
Vyciai, Литва
€ 7,900
ПОЗЖЕ ЮЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОТ 6.86 ARO IKI 13.7 ARO. Доступ с Дьявольской дороги за дер…
Земельные участки в Daumenai, Литва
Земельные участки
Daumenai, Литва
€ 29,000
ПРОДАЖА 8.04 ARO HOME ЮЖНАЯ СПАНУСТОМ G., В КАНАВЗЕ. РАМИ, ЛИНТЕР, ПРИВАЦИЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕД…
Земельные участки в Velzys, Литва
Земельные участки
Velzys, Литва
€ 11,000
ПОТОК 15 ARS (, ВЫШЕДШИХ ИЗ ДВУХ СКЛИПОВ ... В РЕАЛИЗАЦИИ, В ИНДИКАТНОЙ ГРУППЕ, VOS 150M. У …
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