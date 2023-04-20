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Литва
Каунасский уезд
Каунасский район
Земельные участки в Uzliedziu seniunija, Литва
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18 объектов найдено
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Земельные участки
Giraite, Литва
€ 143,000
ПРОДАВАЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПОСЛЕДНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ, ЧЛЕНЫ PL., В ВОЕННОМ! СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАТОГИЧЕСК…
Земельные участки
Bivyliai, Литва
€ 9,000
Продается сельскохозяйственный участок площадью 35 акров, подходящий для домовладения, Кауна…
Земельные участки
Bivyliai, Литва
€ 175,000
34.85 коммерческий участок назначения для продажи в главном Romainiai g, Roma, доступен для …
Земельные участки
Giraite, Литва
€ 176,670
ПРОДАВАЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПОСЛЕДНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ, ЧЛЕНЫ PL., В ВОЕННОМ! СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАТОГИЧЕСК…
Земельные участки
Giraite, Литва
€ 349,000
Коммерческий участок на продажу недалеко от материка Вильнюс - Каунас - Клайпеда. ОБЩАЯ ИН…
Земельные участки
Uzliedziai, Литва
€ 80,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ✅ Адрес: Plento g, Sides. ✅ Площадь Склипо: 80 утра., ✅ Размеры Sklypo: ш…
Земельные участки
Paltiskiai, Литва
€ 15,000
С помощью сельскохозяйственного участка 50-го века в затопленном. --------------------------…
Земельные участки
Giraite, Литва
€ 349,000
Коммерческий участок на продажу недалеко от материка Вильнюс - Каунас - Клайпеда. ОБЩАЯ ИН…
Земельные участки
Vijukai, Литва
€ 77,500
ПОТОК 21,78 АРО ЗЕМЛИ В БЕГНОМ G. 45 VIJUES K., KAUNO RAJ. = = = = = = = = <1 <> G…
Земельные участки
Uzliedziai, Литва
€ 99,900
В КЛАССЕ, ДЕБЕС Г. НОВЫЙ БЕССИЦИАЛЬНЫЙ ЖИВОТНЫЙ ДОМ В ТАМОЖЕННЫХ, ПОДЕЛИТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ СКЛИП…
Земельные участки
Romainiu Kaimele, Литва
€ 318,000
ЖЕЛТЫЙ МАСИВ В ВОЕННОМ, В. СПАСИБО. ДЛЯ ДЕПО" ! Я просто намекаю на все !!! ________________…
Земельные участки
Sausine, Литва
€ 9,999
РАЗДЕЛ ПОДАРОК НА ПРОДАЖУ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Местоположение – Улица Ванагиния 9, Сухая де…
Земельные участки
Romainiu Kaimele, Литва
€ 469,000
Земельные участки
Vijukai, Литва
€ 120,000
7 SKLYPES CARARTAL FOR SALE IN THE FIELD! There is an option to buy all plots together or s…
Земельные участки
Romainiu Kaimele, Литва
€ 47,000
ПОТОКИ НОВОГО ВЕСА В ЖИЗНИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Площадь- 10.08 Цель - усадьбы Связь - возле уч…
Земельные участки
Vijukai, Литва
€ 69,960
ПОДАРОК 3.18HA СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ОБЛАСТЬ В COUNC RAJ, SEN OF ROCS., VAINATRAK K…
Земельные участки
Paltiskiai, Литва
€ 340,000
SELLOW 3 EARTH FLIGHT COUNTRY ONE OF OTHER, NETA TO THE EVENT OF THE CARD. -----------------…
Земельные участки
Uzliedziai, Литва
€ 18,800
10 ЖИЗНЬ ПОСЛЕДНЯЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПЛАТЕЖИ, В ШАРЕ Каунас р., 10.05 участок земли для жи…
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