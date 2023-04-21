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Земельные участки в Утенское городское староство, Литва

3 объекта найдено
Земельные участки в Утена, Литва
Земельные участки
Утена, Литва
€ 32,500
ПОДАРОК 14.21 РАЗДЕЛ АРС В КОРОБКЕ, RASOS G. 9 14,21 акра жилой недвижимости в Шелке, Расос …
Земельные участки в Утена, Литва
Земельные участки
Утена, Литва
€ 6,900
157 акров сельскохозяйственного участка на продажу, 650 м от озера Почты. Соседние соседи ря…
Земельные участки в Утена, Литва
Земельные участки
Утена, Литва
€ 160,000
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 1.62 ХА ХА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ------------------------…
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