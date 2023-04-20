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Литва
Утенский уезд
Земельные участки в Утенский уезд, Литва
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57 объектов найдено
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Земельные участки
Kibildziai, Литва
€ 39,000
Земельные участки
Pakrovai, Литва
€ 23,000
Земельные участки
Darzininkai, Литва
€ 39,000
Очень хороший участок площадью 3,84 га для продажи в районе Мариманте ( Зарас. ), недалеко о…
Земельные участки
Sudeikiai, Литва
€ 110,000
Участок площадью 1,98 га для продажи на прекрасном озере свеклы. Ãlaušas – 1077 га озера, ку…
Земельные участки
Sudeikiai, Литва
€ 160,000
Большой, красивый участок на продажу, с побережьем ЕСПЧ ГЕРМАНИИ, в тихом месте на камышах. …
Земельные участки
Didziokai, Литва
€ 65,000
Продается между двумя озерами участок земли 6,2 га в слое. Мольтас р. себя. Участок граничит…
Земельные участки
Baltriskes, Литва
€ 170,000
Степониш, Кислород Сен., Зарас р. sav. продаются эксклюзивные участки с берегами озера Кабо-…
Земельные участки
Steponiskes, Литва
€ 80,000
Савициноз, Кислород, Зарасян р. sav. участок площадью 10,25 га продается. СКЛИПАС: - Адрес …
Земельные участки
Gulbine, Литва
€ 14,500
Клиринг мстл.Молетай р., жилой участок земли 78-го века продается недалеко от озера Кимент. …
Земельные участки
Pagrabuosciai, Литва
€ 15,000
Земельные участки
Ziediskele, Литва
€ 49,000
177,73 акра сельскохозяйственной посылки на продажу в лилиях. Мольтас р. себя. ПРЕИМУЩЕСТВО…
Земельные участки
Andrioniskis, Литва
€ 25,000
Andrionškio mstl. земельный участок 28,87 продан Цена 25 000 €. Общая информация: Адрес: Ant…
Земельные участки
Утена, Литва
€ 32,500
ПОДАРОК 14.21 РАЗДЕЛ АРС В КОРОБКЕ, RASOS G. 9 14,21 акра жилой недвижимости в Шелке, Расос …
Земельные участки
Gulbine, Литва
€ 149,000
ПРОДАЖА 5,3434 HA PLOT LAND РАЗДЕЛ SIMANCES, INTURK SEN, MOLIDRED R.! ТОЛЬКО 150 М ИК. "«Гал…
Земельные участки
Marguoliai, Литва
€ 3,500
ПОТОК HA 0,85 HA STAR STAINERS, МОЛИДНЫЙ R. СКЛИПАС: - Адрес участка - Остается, Зидтерс, М…
Земельные участки
Azubaliai, Литва
€ 11,000
3 ГЛАВНАЯ ЗЕМЛЯ РЕЗЮМЕ НЕКОТОРЫХ ИЗ МОЛУНД, 3 ДОМАШНЯЯ ЗЕМЛЯ. В оживленной и развивающейся …
Земельные участки
Lugeliai, Литва
€ 79,000
На берегу Святого озера, в Гражутском региональном парке, Святой ботанический заповедник про…
Земельные участки
Kampai, Литва
€ 30,000
Продается участок в деревне Кампус с берегами озера Дунас. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Хороший доступ к …
Земельные участки
Зарасай, Литва
€ 40,000
1,2 га участок на продажу с берегом озера Зарас р. себя. Цибуляр к. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ • Адре…
Земельные участки
Rundziai, Литва
€ 40,000
ERDVUS, ПРИМЕНИМОЕ БРЕНДАТОРНОЕ ЛИЦО, РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОЙ, ЗАПАСЫ В БЕСИКУРСКОЙ МИРЕ В С…
Земельные участки
Pagiriai, Литва
€ 68,000
Мольтас р. self., Alantaos sen., Antalian k., Molyt g.. 14D земельный участок на продажу ЦЕН…
Земельные участки
Salele, Литва
€ 40,000
Švenčioniai sen.Ярроу против. 4 га земельного участка со строительным проектом на продажу. Ц…
Земельные участки
Gulbine, Литва
€ 79,000
ПОТОК 319 А ДО БЛЕНД ЭКДЖЕР ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: Борьба. Дубинги старый. Моласту р.; Пло…
Земельные участки
Salos, Литва
€ 80,000
Рядом с Судейки, в районе Утена, два граничащих сельскохозяйственных участка общей площадью …
Земельные участки
Утена, Литва
€ 6,900
157 акров сельскохозяйственного участка на продажу, 650 м от озера Почты. Соседние соседи ря…
Земельные участки
Gulbine, Литва
€ 35,000
Незначительный к. Участок площадью 5,3 га продается в районе Мольт, рядом с шоссе Молетас. У…
Земельные участки
Skorenikai, Литва
€ 28,000
Земельные участки
Vaisiutiskis, Литва
€ 22,000
Земельные участки
Аникщяй, Литва
€ 56,000
SELLOWING IN THE REMEMBER SUMMARY OF THE CHOICE, PUBLIC SEN. Area: 6.67ha of them 1.8ha for…
Земельные участки
Gediminas, Литва
€ 25,000
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