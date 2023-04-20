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Земельные участки в Ukmerges miesto seniunija, Литва

8 объектов найдено
Земельные участки в Saukava, Литва
Земельные участки
Saukava, Литва
€ 96,000
Два коммерческих участка ( 0,8503 га и 12797 ) га для продажи в Укмерге, Гедимино г. ОБЩАЯ …
Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
€ 12,600
Возможность построить дом своей мечты в Укмерге! IKI UKMERGY CENTRO ТОЛЬКО 5 МИН ДОРОГИ. --…
Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
€ 14,000
Возможность построить дом своей мечты в Укмерге! IKI UKMERGY CENTRO ТОЛЬКО 5 МИН ДОРОГИ. --…
Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
€ 12,600
Возможность построить дом своей мечты в Укмерге! IKI UKMERGY CENTRO ТОЛЬКО 5 МИН ДОРОГИ. --…
Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
€ 20,000
Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
€ 30,000
Участок недвижимости на продажу в 9 веке Укмерге на Ринг-стрит. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположен…
Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
€ 4,500
25,7 акра участка для продажи в штате Делавэр.Пабайско сен, Укмерге район. Участок от главно…
Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
€ 10,000
12-бар пустого имущества на продажу в Armonos s.b. в очень тихом месте. Тупик на улице, тол…
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