Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Шальчининкский район
  5. Turgeliai

Земельные участки в Turgeliai, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Turgeliai, Литва
Земельные участки
Turgeliai, Литва
€ 7,000
155 ARS LAND РАЗДЕЛ ВЕТРА ЕГО, СЕН ТУРГЕЛЕЙ, ИСТОЧНИКОВ. Участок находится в очень тихом мес…
Realting.com
Перейти