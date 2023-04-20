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Земельные участки в Тракайский район, Литва

84 объекта найдено
Земельные участки в Selioviskes, Литва
Земельные участки
Selioviskes, Литва
€ 200,000
Земельные участки в Padumble, Литва
Земельные участки
Padumble, Литва
€ 38,000
LAST 5 SKLYPES ! !!! Electricity- 36 kW ( is delivered to each plot to the price). !!! There…
Земельные участки в Keitonys, Литва
Земельные участки
Keitonys, Литва
€ 52,000
Две сельскохозяйственные посылки на продажу в Тракай. 1240 акров от общего количества. Земел…
Земельные участки в Gratiskes, Литва
Земельные участки
Gratiskes, Литва
€ 49,900
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 129,000
Земельные участки в Meiluskes, Литва
Земельные участки
Meiluskes, Литва
€ 11,000
Земельные участки в Raipolis, Литва
Земельные участки
Raipolis, Литва
€ 55,000
Продается два участка - дома с 2 зданиями и сельскохозяйственный участок между Дапас и Влади…
Земельные участки в Salos, Литва
Земельные участки
Salos, Литва
€ 70,000
70.88 участок на продажу в Вильнюсе, Гурельс. Гурелс – Уличная деревня на окраине Вильнюса,…
Земельные участки в Zabarauskai, Литва
Земельные участки
Zabarauskai, Литва
€ 79,000
ПРОДАЖА ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСЛЕДНИХ ОТДЕЛЕНИЙ В ВЫСОКОМ! ________…
Земельные участки в Markunai, Литва
Земельные участки
Markunai, Литва
€ 6,100
2 км от Руста. Сельскохозяйственный участок площадью 1,36 га продается в деревне Маркунай. Х…
Земельные участки в Katisiai, Литва
Земельные участки
Katisiai, Литва
€ 88,000
100 a ( 56 домашних хозяйств, 44 сельскохозяйственных участка ) для дома или усадьбы возле о…
Земельные участки в Salos, Литва
Земельные участки
Salos, Литва
€ 35,900
Я ПРОДАЮ 10 ГЛАВНУЮ РАЗДЕЛ В ПАНЕРЕ. РЫНОК ВОЗМОЖНОСТИ ОТ 2 ПОЗЖЕ! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Площ…
Земельные участки в Babriskes, Литва
Земельные участки
Babriskes, Литва
€ 59,000
Тракай, Гедимино г. просторный участок 19.10 с мощеным доступом и очень хорошей видимостью с…
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 45,000
ОБУЧЕНИЕ РАЙ. SAV. ПОТОК 228.50 А С ПЕРМИНАЛЬНЫМ ДОМАШНИМ ПРОЕКТОМ И ГОСУДАРСТВОМ ЦЕЛИ ОДНОЙ…
Земельные участки в Selioviskes, Литва
Земельные участки
Selioviskes, Литва
€ 355,000
Продается 323,96 а от общей площади проживания два соседних участка Тракай р. Сав, Селиовиш …
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 14,900
Земельные участки в Salos, Литва
Земельные участки
Salos, Литва
€ 125,000
Коммерческий участок 1,46 га для продажи в Доброволе, Вильнюс. ➜ Участок состоит из двух час…
Земельные участки в Vytautava, Литва
Земельные участки
Vytautava, Литва
€ 70,000
Окруженный удивительной природой, район Тракай продает 25.46 утра и 48.77 участки HOME VALDO…
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 33,000
2.8 ХА ДОМА ЮЖНАЯ СТОРОНА ЭКЕР ДОМА. Гладкие леса в них, поэтому можно развивать частное по…
Земельные участки в Lausgeniai, Литва
Земельные участки
Lausgeniai, Литва
€ 12,000
ПРОДАНО ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ, 58.61 РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ АРИР ПЛОТА! » » » » » ВЫПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОТАСТР…
Земельные участки в Salos, Литва
Земельные участки
Salos, Литва
€ 33,000
СЕЛЛОЙ РАЗДЕЛ НОВЫЙ, КАРТА ДЛЯ БЕСИФОРМИРОВАНИЯ, Исмоний г.! ХОРОШИЙ РЕЛИЗ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЦЕН…
Земельные участки в Salos, Литва
Земельные участки
Salos, Литва
€ 29,000
В живописном и красивом районе продается участок земли для строительства одноразовых / библи…
Земельные участки в Шклеряй, Литва
Земельные участки
Шклеряй, Литва
€ 11,900
УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОМОМ Тракторы r. self., Sharks, Acute g. 4C; 4D; 4E Вы ищете место, ко…
Земельные участки в Vytautava, Литва
Земельные участки
Vytautava, Литва
€ 30,000
Окруженный удивительной природой, участок HOME VALDOS, окруженный 25.46, продается в деревне…
Земельные участки в Salos, Литва
Земельные участки
Salos, Литва
€ 42,000
Всего 15 мин. из центра Вильнюса, во многих любимых районах - Гуреле, участок площадью 20 ак…
Земельные участки в Salos, Литва
Земельные участки
Salos, Литва
€ 65,000
Продается участок жилой недвижимости площадью 10,21 акра с разрешением на строительство. П…
Земельные участки в Vaickuniskes, Литва
Земельные участки
Vaickuniskes, Литва
€ 15,000
Два граничат с 1,66 и 1,75 га сельскохозяйственных участков для продажи в Пасамавио. Овольф …
Земельные участки в Buda III, Литва
Земельные участки
Buda III, Литва
€ 63,000
11547 га сельскохозяйственный участок на продажу Тракай р. self., Тракай старый, Старый путь…
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 5,000
Земельные участки в Babriskes, Литва
Земельные участки
Babriskes, Литва
€ 140,000
Две коммерческие посылки продаются в Тракей. Гладкая общая площадь 98,77 аро. Гладкая местно…
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