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Литва
Вильнюсский уезд
Тракайский район
Тракай
Земельные участки в Тракай, Литва
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20 объектов найдено
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Земельные участки
Тракай, Литва
€ 129,000
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 45,000
TRAINING RAJ. SAV. SELLOW OF 228.50 A WITH THE PERMINAL HOME PROJECT AND STATY OF THE PURPOS…
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 14,900
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 33,000
2.8 ХА ДОМА ЮЖНАЯ СТОРОНА ЭКЕР ДОМА. Гладкие леса в них, поэтому можно развивать частное по…
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 5,000
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 18,000
2,9896 ha agricultural plot with part of the forest is for sale, Trakai r. sauces old, Migli…
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 6,800
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 52,000
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 110,000
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 30,000
26.45 ARS ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ В ТРАКЕ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи участка: 1100 евро за арре…
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 990,000
Продается участок уникального холмистого ландшафта с лесом и двумя прудами. Место особенное …
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 15,000
IN THE RAMIO LOCATION, FOR FOR FORESTIGATION, THE LIVAL SELECTION OF THE AGRICULTURAL AGRICU…
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 17,000
На краю высотного здания Тоториш к. красивый участок земли продается. Один край участка гран…
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 85,000
Wonderful terrain in Trakai, with more than 150 meters on the shore of Lake Bob. This is an …
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 38,000
ПОСЛЕДНИЕ 5 СКЛИП ! !!! Электричество - 36 кВт ( доставляется на каждый участок по цене ). !…
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 9,000
В РАМИО-МЕСТЕ, ДЛЯ ПРОЦЕССА, ЖИВОТНЫЙ ВЫБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА. ЭТО ВНИМ…
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 55,000
ПРОДАЖА УПРАВЛЕНИЯ ДОМАМИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСЛЕДНИХ РАЗДЕЛЕНИЙ В ВЫСОКОМ! __________…
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 7,000
ПРОДАЕТСЯ 42 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЕРМАНЕНТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРМАНЦИИ ДЛЯ ХОРОШ…
Земельные участки
Тракай, Литва
32 100 м²
€ 699,000
Промышленный участок с выходом с шоссе А4. Отличная видимость.Цель уже была изменена. Подход…
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 79,000
ПУТИН ИНВЕСТИЦИИ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ ДЛЯ НЕУДАЧНЫХ ТУРТ-ЭКСПЛОТОВ! Окруженный природой, п…
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