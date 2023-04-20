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Земельные участки в Тельшяйский район, Литва

3 объекта найдено
Земельные участки в Gaudikaiciai, Литва
Земельные участки
Gaudikaiciai, Литва
€ 198,000
ПОЗЖЕ РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ НА ПУТИ САМОГО ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: Tiles, Sedos g. 44A Площадь: 6,67…
Земельные участки в Тяльшяй, Литва
Земельные участки
Тяльшяй, Литва
€ 9,500
SELLING 2.3 HA EARTH LAST SECTION OF THE MAP OF THE MAP OF THE SELD, IRKINES K. GENERAL INF…
Земельные участки в Варняй, Литва
Земельные участки
Варняй, Литва
€ 4,800
Окруженный природой, 16а. Участок продается в красивом природном парке Варны, в городе Варна…
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