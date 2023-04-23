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Литва
Тельшяйский уезд
Земельные участки в Тельшяйский уезд, Литва
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25 объектов найдено
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Земельные участки
Векшняй, Литва
€ 34,000
Земельные участки
Векшняй, Литва
€ 34,000
Земельные участки
Мажейкяй, Литва
€ 15,000
10.17 a plot for sale Plot destination – single and double residential areas. It’s a great a…
Земельные участки
Jautakiai, Литва
€ 5,000
For sale in the 7.95th century. garden plot Needs r. self., Sparks old, Lazy, Rest g. 4th g.…
Земельные участки
Kurmaiciai, Литва
€ 85,000
2.03 ha agricultural plot for sale (changeable to home estate) Needs g. Courthouse km. ( dri…
Земельные участки
Мажейкяй, Литва
€ 15,000
10.17 участок на продажу Участок назначения – одноместные и двухместные жилые районы. Это от…
Земельные участки
Visvainiai, Литва
€ 24,000
Земельные участки
Jautakiai, Литва
€ 5,000
Продается 7,95 а. садовый участок нуждается в р. self., искры старые, ленивые, отдыхают г. 4…
Земельные участки
Kurmaiciai, Литва
€ 85,000
2.03 ha agricultural plot for sale (changeable to home estate) Needs g. Courthouse km. ( dri…
Земельные участки
Мажейкяй, Литва
€ 15,000
10.17 участок на продажу Участок назначения – одноместные и двухместные жилые районы. Это от…
Земельные участки
Jautakiai, Литва
€ 5,000
Продается 7,95 а. садовый участок нуждается в р. self., искры старые, ленивые, отдыхают г. 4…
Земельные участки
Kurmaiciai, Литва
€ 85,000
Продается сельскохозяйственный участок площадью 2,03 га (сменяется на домохозяйство) ул. Маж…
Земельные участки
Visvainiai, Литва
€ 24,000
Земельные участки
Kurmaiciai, Литва
€ 6,900
Продается садовый участок 6.13ar с небольшим коттеджем с двумя комнатными плитами. У одного …
Земельные участки
Kalnenai, Литва
€ 28,000
26 ARS, живущих в последнюю перманентность. - Расположение - Малый, Курмаити г. 40 - Участок…
Земельные участки
Gaudikaiciai, Литва
€ 198,000
ПОЗЖЕ РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ НА ПУТИ САМОГО ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: Tiles, Sedos g. 44A Площадь: 6,67…
Земельные участки
Плунге, Литва
€ 34,900
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Земельные участки
Мажейкяй, Литва
€ 33,000
Земельные участки
Тяльшяй, Литва
€ 9,500
SELLING 2.3 HA EARTH LAST SECTION OF THE MAP OF THE MAP OF THE SELD, IRKINES K. GENERAL INF…
Земельные участки
Kaupos, Литва
€ 165,000
Литва, район Риетавас, коммуна Тверай, деревня Каупос. Отличная усадьба на продажу. Участок …
Земельные участки
Troskuciai, Литва
€ 12,000
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
Земельные участки
Urvikiai, Литва
€ 26,500
ПРОДАВАЯ 13 ARS, ЖИВУЩИХ ПОСЛЕДНЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В НОВОЙ ЖИЗНИ, VOS 5 MIN. ДОРОГА IKI МАЛЕН…
Земельные участки
Naikiai, Литва
€ 5,500
Продается садовый участок 6,5 га SB "Shaile Участок в темной форме Назначение земли - Sod М…
Земельные участки
Ретавас, Литва
€ 8,400
ЧЕТЫРЕ ДОМА УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПИ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ГОРОДЕ РИТА Если вы ищете участок для строительс…
Земельные участки
Варняй, Литва
€ 4,800
Окруженный природой, 16а. Участок продается в красивом природном парке Варны, в городе Варна…
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