Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Таурагский уезд

Земельные участки в Таурагский уезд, Литва

11 объектов найдено
Земельные участки в Klisiai, Литва
Земельные участки
Klisiai, Литва
€ 12,000
В Юрбарке, в квартале частного дома, продается участок 14-го века для строительства дома. О…
Земельные участки в Liziai, Литва
Земельные участки
Liziai, Литва
€ 14,000
ПРОДАВАЯ 12.24 ARS, ЖИВУЩИЙ В ПОСЛЕДНЕМ ДЕПАРАТОРЫ: - Участок расположен в Таураге, в район…
Земельные участки в Silai, Литва
Земельные участки
Silai, Литва
€ 19,000
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА 23.79 ARS ДЕПАРАТОРЫ: - изменение цели земли - пос…
Земельные участки в Таураге, Литва
Земельные участки
Таураге, Литва
€ 14,000
ПРОДАЖА 12 ARS LIVING SIGNATURE ДЕПАРАТОРЫ: - Участок расположен в Таураге, в спальне Папуш…
Земельные участки в Смалининкай, Литва
Земельные участки
Смалининкай, Литва
€ 14,400
Земельные участки в Nevociai, Литва
Земельные участки
Nevociai, Литва
€ 87,000
Земельные участки в Nevociai, Литва
Земельные участки
Nevociai, Литва
€ 87,000
Земельные участки в Kaltinenai, Литва
Земельные участки
Kaltinenai, Литва
€ 4,900
15 СТРЕЛКИ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ГОРЯЧИЙ ПРИБЫЛЬ Земельный участок на продажу. Отличный выбор т…
Земельные участки в Юрбаркас, Литва
Земельные участки
Юрбаркас, Литва
€ 7,500
ПОЗЖЕ 15.45 ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ, VACARO G., NEWS K., JURBARK R. Участок 15.45 жилой недвижи…
Земельные участки в Zukai, Литва
Земельные участки
Zukai, Литва
€ 17,500
Земельные участки в Klisiai, Литва
Земельные участки
Klisiai, Литва
€ 9,900
Продается обычная форма 10.05 участка недвижимости в Рут г., Юрбарке! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Д…
Realting.com
Перейти