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Земельные участки в Sveksnos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Kalkiske, Литва
Земельные участки
Kalkiske, Литва
€ 29,990
IN THE RAMIO LOCATION, 4.6397 HA RECREATIVE LAST LAND SEN, JOMANTS K. WITH DALIMIN FOREST M…
Земельные участки в Stankiskiai, Литва
Земельные участки
Stankiskiai, Литва
€ 250,000
Lithuania, Šilutė district, Švėkšna municipality, Stankiškiai vi…
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