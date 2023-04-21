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Земельные участки в Suzioniu seniunija, Литва

3 объекта найдено
Земельные участки в Dvailiniai, Литва
Земельные участки
Dvailiniai, Литва
€ 20,000
Грудь старая. Двор к. 7,42 га участка земли продано. Участок идеально подходит как для сельс…
Земельные участки в Tarakonys, Литва
Земельные участки
Tarakonys, Литва
€ 28,000
ВКЛЮЧЕНО МЕСТО ПЕРЕД РАЗДЕЛЕНИЕМ СИЗУЛЬНОГО ЭКДЖЕРА 27.61 ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ. WILLION WAY, …
Земельные участки в Tarakonys, Литва
Земельные участки
Tarakonys, Литва
€ 200,000
1.74 ha and 50 plots are sold, bordering the shores of Lake Asveja. Buildings available on o…
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