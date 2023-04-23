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Земельные участки в Sunsku seniunija, Литва

5 объектов найдено
Земельные участки в Bliudziskiai, Литва
Земельные участки
Bliudziskiai, Литва
€ 24,900
В Мариямполе Tile g.74 продает 0,1501 га извращенной формы, с красивой березой в задней част…
Земельные участки в Bliudziskiai, Литва
Земельные участки
Bliudziskiai, Литва
€ 6,600
6,65 акров участка для продажи, в садовом сообществе "Carpets", город Мариямполе. Это новый…
Земельные участки в Bliudziskiai, Литва
Земельные участки
Bliudziskiai, Литва
€ 20,000
0,12 га участок на продажу в Юлиус г., Мариямполе. Недавно появляющийся жилой квартал. Рядо…
Земельные участки в Моколай, Литва
Земельные участки
Моколай, Литва
€ 20,000
ИСТОЧНИК МАРИУММАРНОГО ГОРОДА 25 ЗОНА ДОМА ЮЖНОГО Участок для продажи находится в деревне М…
Земельные участки в Bliudziskiai, Литва
Земельные участки
Bliudziskiai, Литва
€ 195,000
ПОТОК 3 ВЫСОТЫ ГРЕТА ОСНОВНОЙ ДОРОЖНОЙ МАРИИ - ВИЛЛИОНАЛЬНЫЙ. СДЕЛАЙТЕ ВЕСЬ МАТЕРИАЛЫ, МОЖЕТ…
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