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Литва
Вильнюсский уезд
Вильнюсский район
Земельные участки в Suderves seniunija, Литва
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9 объектов найдено
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Земельные участки
Судерве, Литва
€ 16,000
Земельные участки
Судерве, Литва
€ 21,000
Сельскохозяйственный участок на продажу возле Судерве - Правильные формы - Основное использ…
Земельные участки
Судерве, Литва
€ 27,250
Сельскохозяйственный участок на продажу возле Судерве Преимущества : - Удобный, асфальтиров…
Земельные участки
Pakonys, Литва
€ 29,000
Участок из 6 акров земли с домом в садоводческом сообществе Спарта в Вильнюсе. Заменить км. …
Земельные участки
Vydautiskes, Литва
€ 35,000
Земельные участки
Putiniskes, Литва
€ 38,720
Продажа земельных участков под Вильнюсом, в селе Путин. Земельные участки граничат с потоком…
Земельные участки
Uzulaukis, Литва
€ 11,500
Will get older. Behind the foot k. a beautiful plot of 91 acres of land is sold. Part of the…
Земельные участки
Lauryniskes, Литва
€ 39,999
Земельные участки
Lauryniskes, Литва
€ 19,000
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