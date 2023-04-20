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Земельные участки в Sudeikiai eldership, Литва

8 объектов найдено
Земельные участки в Sudeikiai, Литва
Земельные участки
Sudeikiai, Литва
€ 110,000
Участок площадью 1,98 га для продажи на прекрасном озере свеклы. Ãlaušas – 1077 га озера, ку…
Земельные участки в Sudeikiai, Литва
Земельные участки
Sudeikiai, Литва
€ 160,000
Большой, красивый участок на продажу, с побережьем ЕСПЧ ГЕРМАНИИ, в тихом месте на камышах. …
Земельные участки в Padbuoze, Литва
Земельные участки
Padbuoze, Литва
€ 15,000
Земельные участки в Lukniai, Литва
Земельные участки
Lukniai, Литва
€ 28,000
ПРОДАНО HA 4.30 ДО ЭКРОИ ЛУКНО В СЮРРИТУРЕ, США RAJ. РАЗДЕЛ РАЗДЕЛ – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, С…
Земельные участки в Seimyniskiai, Литва
Земельные участки
Seimyniskiai, Литва
€ 69,000
Продается ž.нейр. участок земли с берегами озера. - 69.55 сельскохозяйственный участок для …
Земельные участки в Seimyniskiai, Литва
Земельные участки
Seimyniskiai, Литва
€ 18,000
Земельный участок на домашнем хозяйстве у озера Алаушас продается. - 6,5 жилой участок зем…
Земельные участки в Alausai, Литва
Земельные участки
Alausai, Литва
€ 49,000
Продается лесной участок с берегом озера. - 36,8 лесной участок на продажу в деревне Алауз,…
Земельные участки в Alausai, Литва
Земельные участки
Alausai, Литва
€ 19,000
Сельскохозяйственный участок на продажу в деревне Свекла. - до озера Аллипе 200 м - хороший…
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