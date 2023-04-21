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Земельные участки в Sudeikiai, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки в Sudeikiai, Литва
Земельные участки
Sudeikiai, Литва
€ 110,000
Участок площадью 1,98 га для продажи на прекрасном озере свеклы. Ãlaušas – 1077 га озера, ку…
Земельные участки в Sudeikiai, Литва
Земельные участки
Sudeikiai, Литва
€ 160,000
Большой, красивый участок на продажу, с побережьем ЕСПЧ ГЕРМАНИИ, в тихом месте на камышах. …
Земельные участки в Seimyniskiai, Литва
Земельные участки
Seimyniskiai, Литва
€ 69,000
Продается ž.нейр. участок земли с берегами озера. - 69.55 сельскохозяйственный участок для …
Земельные участки в Seimyniskiai, Литва
Земельные участки
Seimyniskiai, Литва
€ 18,000
Земельный участок на домашнем хозяйстве у озера Алаушас продается. - 6,5 жилой участок зем…
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