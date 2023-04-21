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Земельные участки в Stakliskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Kvedariskes, Литва
Земельные участки
Kvedariskes, Литва
€ 1,000,000
В Калоте продается массив из 290 акров участков, запланировано 21 отдельный участок. Больши…
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