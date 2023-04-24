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Земельные участки в Sirvintu seniunija, Литва

14 объектов найдено
Земельные участки в Pasirvintis, Литва
Земельные участки
Pasirvintis, Литва
€ 17,000
ЛИКО ПОСЛЕДНИЙ СКЛИП! ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: - площадь участка - 13,91 а; - Способ использования …
Земельные участки в Puoriai, Литва
Земельные участки
Puoriai, Литва
€ 6,800
Ширвинт р. self., в форме пирсинга, Samiškės g. участок земли 6,51 утра продан. ОБЩАЯ ИНФОР…
Земельные участки в Gaveniai, Литва
Земельные участки
Gaveniai, Литва
€ 7,000
Продается земля проживания с доступом к пруду Motion Pond и общей стали в Гавеле, Дирвиниров…
Земельные участки в Varanava, Литва
Земельные участки
Varanava, Литва
€ 53,000
Коммерческий участок 0,3140 га для продажи недалеко от автомагистрали Вильнюс - Панегасе. …
Земельные участки в Saveikiskis I, Литва
Земельные участки
Saveikiskis I, Литва
€ 19,900
Земельные участки в Bredenai, Литва
Земельные участки
Bredenai, Литва
€ 18,000
Дайняй к., Иррифицированный сен., Shirvintų r. sav. 6 га участок на продажу. СКЛИПАС : - А…
Земельные участки в cerniskes, Литва
Земельные участки
cerniskes, Литва
€ 6,800
Ширвинт р. self., Dirvinous old, Chernysc. продается по участку земли назначения для любител…
Земельные участки в Ширвинтский район, Литва
Земельные участки
Ширвинтский район, Литва
€ 22,000
59 промышленный, складской и коммерческий участок для продажи недалеко от улицы Зибал, Ширви…
Земельные участки в Avizonys, Литва
Земельные участки
Avizonys, Литва
€ 11,500
Земельные участки в Pasirvintis, Литва
Земельные участки
Pasirvintis, Литва
€ 22,000
Жилой участок на продажу Caunaškis g., Kabbalah, Soirvint r. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: - Площадь у…
Земельные участки в Kazliskiai, Литва
Земельные участки
Kazliskiai, Литва
€ 25,000
Участок 2,70 га земли на берегу реки Суарвинт в движении, в случае Ширвинт р. СКЛИПАС: - п…
Земельные участки в Aukstosios Viesos, Литва
Земельные участки
Aukstosios Viesos, Литва
€ 7,000
Земельные участки в Ширвинтский район, Литва
Земельные участки
Ширвинтский район, Литва
€ 95,000
520 сельскохозяйственный участок ( можно заменить на промышленный, складской и коммерческий,…
Земельные участки в Puoriai, Литва
Земельные участки
Puoriai, Литва
€ 13,000
АНТ УПОСАЛЬНЫЕ КРАНТЫ 60 ПОСЛЕДНИЙ РАЗДЕЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА Дружай - это деревня в Ширвинитс…
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