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Земельные участки в Sirvintu miesto seniunija, Литва

10 объектов найдено
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 299,000
Продажа сельскохозяйственных посылок, идеально подходит для инвестиций! Общая площадь массив…
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 7,900
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 5,000
85.77 сельскохозяйственный участок на продажу в районах Григи, Сирвинт. СКЛИПАС: - площадь –…
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 3,500
ПОДАРОК 3 РЕЗЮМЕ К., СЭРВИНТС РАЙ. ПРЕИМУЩЕСТВА - Красивое место, чтобы насладиться природой…
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 7,000
Продается участок 62 земли с побережьем ручья в Баркшкисе, Ширвинт р. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: • Пл…
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 24,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Адрес: я. Шейний г. 20, Ширвинта; Площадь: 12,09 а; Способ использования…
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 448,000
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 14,000
HOME MANAGEMENT SURGERY IN THE SIRVINTS AREA, SIXTH I K. ADVANTAGE: - ASSAULTED PRIVACY; - …
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 65,000
ПРОДАЖА 127,96 АРС-РЕКРЕТАТИВНЫХ ИЗДАТЕЛЬНЫХ VOS 2 КМ ОТ ЦЕРНМЕНТА, АПСУПЫ ТЕЛА ПРЕИМУЩЕСТВО…
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 530,000
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕЛЬ !!! 56,53 ГА ЗЕМЛЯ ОТДЕЛЕНА !!! Расположение: Адрес – Грисьон, Ширвин со…
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