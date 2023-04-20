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Земельные участки в Шилутский район, Литва

33 объекта найдено
Земельные участки в Pakalne, Литва
Земельные участки
Pakalne, Литва
€ 89,000
Земельные участки в Татамишкяй, Литва
Земельные участки
Татамишкяй, Литва
€ 26,000
Земельные участки в Juknaiciai, Литва
Земельные участки
Juknaiciai, Литва
€ 17,500
Земельные участки в Шилуте, Литва
Земельные участки
Шилуте, Литва
€ 27,500
Земельные участки в Stankaiciai, Литва
Земельные участки
Stankaiciai, Литва
€ 35,000
ПРОДАЕТСЯ DU MAPHIC ИЗМЕНЕНИЯ В ДВУХ НЕКОТОРЫХ, КЛАССИНГ РАЙОН, ДО ДОРОЖНЫХ КОЛЕЙ - ДВА. Гла…
Земельные участки в Verdaine, Литва
Земельные участки
Verdaine, Литва
€ 20,500
СОДО СКЛИП В СОВЕТЕ, СОЗДАНИЕ 9-АСИС TAC. 16 5,61 акра садового участка для продажи в Шелке,…
Земельные участки в Pakalne, Литва
Земельные участки
Pakalne, Литва
€ 89,000
МОЩНОСТЬ ЮГА 2 0401 HA ГЛАВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПИТАНИЕ K. 2 0401 га участка назначения жилой не…
Земельные участки в Uostadvaris, Литва
Земельные участки
Uostadvaris, Литва
€ 30,000
ПОТОК ДОМА 61,70 АРС В ПРОДАЖЕ РОССИИ UOSTADVARIO K. Удивительная природа, место, подходящее…
Земельные участки в Uzliekniai, Литва
Земельные участки
Uzliekniai, Литва
€ 6,900
СКЛИПАС: Площадь – 101,74 га.,. Гладкая местность. Сельскохозяйственный пункт назначения, 31…
Земельные участки в Русне, Литва
Земельные участки
Русне, Литва
€ 90,000
ПРОДАЖА 33.30 ARS ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ В ПРОДАЖЕ РЫБЫ ДЛЯ NEMUNO ( ATMATOS ) UPOS Участок земли пл…
Земельные участки в Macikai, Литва
Земельные участки
Macikai, Литва
€ 12,500
Земельные участки в Macikai, Литва
Земельные участки
Macikai, Литва
€ 5,000
6 ARS SODO SKLYPAS В СОЗДАНИИ СОЗДАНИЯ СОЗДАНИЯ Продается участок 6 га нормальной площади в…
Земельные участки в Syskrante, Литва
Земельные участки
Syskrante, Литва
€ 99,500
ПРОДАЖА ДОМА 27.20 ARS + 28.05 PFEILMAPH ДЛЯ NEMUNO ( ATMATOS ) Удивительная природа, место,…
Земельные участки в Traksedziai, Литва
Земельные участки
Traksedziai, Литва
€ 29,500
ПОЗЖЕ 22.04 АРИР ДОМА СВЕТ В УРОК К. 12 Удивительная природа, место, подходящее для жизни и …
Земельные участки в Kalkiske, Литва
Земельные участки
Kalkiske, Литва
€ 29,990
IN THE RAMIO LOCATION, 4.6397 HA RECREATIVE LAST LAND SEN, JOMANTS K. WITH DALIMIN FOREST M…
Земельные участки в Suvernai, Литва
Земельные участки
Suvernai, Литва
€ 29,900
ПОЗЖЕ ДОМА 0,7248 ХА РАЗДЕЛ С КОНВЕРСАМИ. НЕ ИМЕЕТ ВАЛЮТНЫХ МАРС Дополнительная информация:…
Земельные участки в Macikai, Литва
Земельные участки
Macikai, Литва
€ 12,000
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОПУБЛИКАЦИИ 92,97 ARS MACIC K. 92,97 акра сельскохозяйственной п…
Земельные участки в Grabupeliai, Литва
Земельные участки
Grabupeliai, Литва
€ 7,195
14.39 АРИР ДОМ ЮЖНЫЙ МАКИК К., Х.ЗУДЕРМАНО Г. 49 Продается обычный прямоугольный участок наз…
Земельные участки в Pakalne, Литва
Земельные участки
Pakalne, Литва
€ 12,000
ПРОДАЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПАРКА, СВЯЗАННОГО С ПОСЛЕДНИМ НЕМУНОМ, 50 АРС - ПРЕДСЕДАТЕЛИ Н…
Земельные участки в Шилуте, Литва
Земельные участки
Шилуте, Литва
€ 32,000
ЗНАК ДОМА 25.20 ОРУЖИЯ В ОДНОМ ИЗ СЕНИИ ПАМАР ЖИЗНЬ - ДОРОГА НЕКОТОРЫЕ. Продается участок р…
Земельные участки в Galzdonai, Литва
Земельные участки
Galzdonai, Литва
€ 12,000
ПОЗЖЕ С ЗДАНИЯМИ, НЕ ВЫСАДЕННЫМИ НЕМУНО 0,4852 га участка жилой недвижимости со зданиями + 1…
Земельные участки в Barzdunai, Литва
Земельные участки
Barzdunai, Литва
€ 10,000
ПРОДАЕТСЯ 0.3234 HA SCULP BARZYM K . Продается обычный прямоугольный участок площадью 0,323…
Земельные участки в Macikai, Литва
Земельные участки
Macikai, Литва
€ 6,500
ПРОДАЖА 12.63 УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ АРС Земельный участок 12,63 акра продается. Всего в 3,89 км …
Земельные участки в Шилуте, Литва
Земельные участки
Шилуте, Литва
€ 3,000
10 ЗОНА ЗЕМЛИ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ФРУКТЕ, ПИСЬМЕНЬ G. 13 10 акров земли на продажу. Хорош…
Земельные участки в Шилуте, Литва
Земельные участки
Шилуте, Литва
€ 5,000
ПОЗЖЕ 22 ARS LAND ДЛЯ ОДЕЖДЫ, GILLS G. 2А Участок из 22 акров земли продается. Отличный выбо…
Земельные участки в Pakalne, Литва
Земельные участки
Pakalne, Литва
€ 11,000
ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЗЕМЛЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЦЕЛИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ NEMUN DELH…
Земельные участки в Pakalne, Литва
Земельные участки
Pakalne, Литва
€ 25,000
СЕЛТОВЫЙ РАЗДЕЛ ВЛАСТИ ВЛАСТИ, 2 км. ОТ СОВРЕМЕННЫХ МАРК ЗЕМЛЯ РАЗДЕЛ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЯХ …
Земельные участки в Stankiskiai, Литва
Земельные участки
Stankiskiai, Литва
€ 250,000
Lithuania, Šilutė district, Švėkšna municipality, Stankiškiai vi…
Земельные участки в Vilkyciai, Литва
Земельные участки
Vilkyciai, Литва
€ 52,000
SELLOWS FOR SELLOW IN THE IMAGE POWER, FILLION R. SAV. VILLION SOME. Two plots are sold tog…
Земельные участки в Шилуте, Литва
Земельные участки
Шилуте, Литва
€ 15,000
ПОТОКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ Шелк р. себя. В деревне Вилкито, в недавно образованном районе Парк-Вэлли…
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