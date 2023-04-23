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Литва
Шяуляйский уезд
Шяуляйский район
Земельные участки в Шяуляйский район, Литва
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17 объектов найдено
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Земельные участки
Verduliai, Литва
€ 36,500
ПОДЕЛИТЬСЯ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПЕСТИ И ИГРАТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ G…
Земельные участки
Verduliai, Литва
€ 18,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ 18.25 А. SKLYP = = = = = = = = = <1 <1>…
Земельные участки
Verduliai, Литва
€ 36,500
ПОДЕЛИТЬСЯ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПЕСТИ И ИГРАТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ G…
Земельные участки
Rekyva, Литва
€ 24,900
СОДО СКЛИПЕС, RUNICATION S. B. "ВОЛЧНЫЕ ПРОДАЖИ" Ищете тихое место в городе Шяуляй для стр…
Земельные участки
Lieporiai, Литва
€ 15,000
ЗЕМЛЯ РАЗДЕЛ МАТЫ ДОМА 60 АРА. ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ, НЕ В БЕЗУМИЕ = = = = = = = = = <1&…
Земельные участки
Lieporiai, Литва
€ 29,000
Идеальное место для строительства дома вашей мечты! ПОЗЖЕ ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОЙ, БОЛЬ, В НЕ…
Земельные участки
Lieporiai, Литва
€ 199,000
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСТОЧНИКИ SIDE MAGISTRAL A12 RYES - ЦЕЛИ – KALININGRAD…
Земельные участки
Lieporiai, Литва
€ 29,500
ПОЗЖЕ ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ С ПАКЕТОМ В НЕКОТОРЫХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ НАПИСКАХ Идеальное место дл…
Земельные участки
Krikliai, Литва
€ 5,900
ПРОДАЕТСЯ ЧЕТЫРЕ СКУЛА В ЛЕВОМ, СУЛЬФ Г . ПРЕИМУЩЕСТВА: • участки в тихом месте; • Хороший д…
Земельные участки
Jakstaiciukai, Литва
€ 8,500
ПРОДАЖА 11.29 А. SKLYP СТРАНЫ BUBBLE TVEN SKLYPAS - Формы правил, ровная местность; - Кадас…
Земельные участки
Jakstaiciukai, Литва
€ 9,200
17.02 А. SKLYPAS СТРАНЫ BUBBLE TVEN SKLYP - формы правил, ровная местность; - ДОЛГО: 60,02.…
Земельные участки
Raizgiai, Литва
€ 58,000
ХОРОШАЯ ЦЕНА И ИНВЕСТИЦИИ. ВЫБРАНЫ ВСЕ ДОМАШНИЕ РАЗДЕЛНЫЕ ТАМОЖЕНЫ./ МЕСТОВЫЕ СТАТИ ОБЩИЙ УЧ…
Земельные участки
Kurtuvenai, Литва
€ 25,000
СЕЛТОВЫЙ РАЗДЕЛ МАРКА 92.9 ARS МЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ COURCES ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ = = =…
Земельные участки
Куршенай, Литва
€ 9,900
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СКИНОРЫ 3 ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЯ Ищете сюжет для дома своей мечты? Хотите тихое …
Земельные участки
Мяшкуйчяй, Литва
€ 12,000
ПОТОК 25 ARS В ВОДНОМ ВСЕ ГОРОДСКИЕ СВЯЗЬ ___________________________________________ ПРЕИМУ…
Земельные участки
Кайряй, Литва
€ 7,000
Земельные участки
Толёчяй, Литва
€ 11,400
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