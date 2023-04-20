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Литва
Шяуляйский уезд
Земельные участки в Шяуляйский уезд, Литва
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52 объекта найдено
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Земельные участки
Шяуляй, Литва
€ 19,000
ПОТОК 7.45 ARIR HOME ~ 2 км. удаленный от центра города Расположение подходит для жизни и о…
Земельные участки
Verduliai, Литва
€ 18,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ 18.25 А. SKLYP = = = = = = = = = <1 <1>…
Земельные участки
Verduliai, Литва
€ 36,500
ПОДЕЛИТЬСЯ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПЕСТИ И ИГРАТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ G…
Земельные участки
Prastavoniai, Литва
€ 35,000
СЕЛТОВЫЙ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОЙ ( 66.48 ОБЛАСТЬ ) ГОЛОВА В РАЙОНЕ СИРВИНТОВ Вы ищете место…
Земельные участки
Rekyva, Литва
€ 24,900
СОДО СКЛИПЕС, RUNICATION S. B. "ВОЛЧНЫЕ ПРОДАЖИ" Ищете тихое место в городе Шяуляй для стр…
Земельные участки
Lieporiai, Литва
€ 15,000
ЗЕМЛЯ РАЗДЕЛ МАТЫ ДОМА 60 АРА. ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ, НЕ В БЕЗУМИЕ = = = = = = = = = <1&…
Земельные участки
Пакруойис, Литва
€ 56,000
Сельскохозяйственный участок на продажу 18,62 га. В Уш, Кловес старый, Висячий р. СКЛИПАС…
Земельные участки
Акмяне, Литва
€ 239,900
В течение многих лет под надзором, плодородный участок сельскохозяйственных земель для прода…
Земельные участки
Lieporiai, Литва
€ 29,000
Идеальное место для строительства дома вашей мечты! ПОЗЖЕ ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОЙ, БОЛЬ, В НЕ…
Земельные участки
Lieporiai, Литва
€ 29,500
ПОЗЖЕ ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ С ПАКЕТОМ В НЕКОТОРЫХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ НАПИСКАХ Идеальное место дл…
Земельные участки
Lieporiai, Литва
€ 199,000
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСТОЧНИКИ SIDE MAGISTRAL A12 RYES - ЦЕЛИ – KALININGRAD…
Земельные участки
Шяуляй, Литва
€ 20,000
ПОЗЖЕ ЮЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОЙ В РЕЗЮМЕ G, В ОБЩЕСТВЕННОСТИ DEPARATORS - Участок в центре го…
Земельные участки
Silgaliskiai, Литва
€ 81,000
16,2275 HA это ПРОДАЖА. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПУБЛИЧНОСТЬ НА ПУТИ РАЙОН, КАДАГИЧ К.…
Земельные участки
Йонишкис, Литва
€ 8,000
ЦЕНТРЕЛЯЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 12.44 А. РАЗДЕЛ MEME ОБЪЕКТ ПРЕИМУЩЕСТВА - СНОВИНЫ, МЫ ТРЕ…
Земельные участки
Krikliai, Литва
€ 5,900
ПРОДАЕТСЯ ЧЕТЫРЕ СКУЛА В ЛЕВОМ, СУЛЬФ Г . ПРЕИМУЩЕСТВА: • участки в тихом месте; • Хороший д…
Земельные участки
Jakstaiciukai, Литва
€ 8,500
ПРОДАЖА 11.29 А. SKLYP СТРАНЫ BUBBLE TVEN SKLYPAS - Формы правил, ровная местность; - Кадас…
Земельные участки
Jakstaiciukai, Литва
€ 9,200
17.02 А. SKLYPAS СТРАНЫ BUBBLE TVEN SKLYP - формы правил, ровная местность; - ДОЛГО: 60,02.…
Земельные участки
Радвилишкис, Литва
€ 25,300
НОВЫЙ, ВЫСОКИЙ НАДЗОР - VOS НА 11 КМ ОТ СВЕТСТВЕННОГО ГОРОДА, ВСЕ-КУРВИ НЕКОТОРЫЕ ПРОДАЛИ ЗЕ…
Земельные участки
Пакруойис, Литва
€ 25,000
ИЗМЕНЕНИЕ RAJ 3 МАФИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ - земельные участки можно заменить на домашние хозяйства, к…
Земельные участки
Шяуляй, Литва
€ 132,000
В СУММЕ, GYTARI, 88.13 ЗЕМЛЯ РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ - 4 участка продаются в одном мас…
Земельные участки
Пакруойис, Литва
€ 18,000
ИЗМЕНЕНИЕ RAJ 3 МАФИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ - земельные участки можно заменить на домашние хозяйства, к…
Земельные участки
Пакруойис, Литва
€ 18,600
ИЗМЕНЕНИЕ RAJ 3 МАФИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ - земельные участки можно заменить на домашние хозяйства, к…
Земельные участки
Aukstuoliai, Литва
€ 185,000
Uogry фермы-продаж Рядом с Куриленским региональным парком, окруженным сосновыми лесами, в …
Земельные участки
Griniai, Литва
€ 14,800
ПОДАРОК В РАМИО РАЗДЕЛ 13 ОРУЖИЯ, РЫНКИ ЭТО МЕСТО, КОТОРОЕ ВЫ СОХРАНИТЕ СВОЙ НОВЫЙ ДОМ МЫ Ч…
Земельные участки
Шяуляй, Литва
€ 26,000
ЗАДАВАЯ ЗАДАЧИ, ЖИВУЩИЕ ДОМАШНИЕ ГОСУДАРСТВА В ПРЕДЛОЖЕНИИ НЕКОТОРЫЕ СЕНГИНЫ НЕКОТОРЫХ !!! Н…
Земельные участки
Титувенай, Литва
€ 8,500
ХОРОШАЯ ЦЕНА И ИНВЕСТИЦИИ! В ГОРОДЕ НЕДВИЖИМОСТИ 15 АРИР ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ = = = = = = = =…
Земельные участки
Raizgiai, Литва
€ 58,000
ХОРОШАЯ ЦЕНА И ИНВЕСТИЦИИ. ВЫБРАНЫ ВСЕ ДОМАШНИЕ РАЗДЕЛНЫЕ ТАМОЖЕНЫ./ МЕСТОВЫЕ СТАТИ ОБЩИЙ УЧ…
Земельные участки
Пакруойис, Литва
€ 65,000
ПАКЕТ М. ХА ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ - Участок находится в прибрежных м-доступах, Клетки. -…
Земельные участки
Satkunai, Литва
€ 50,000
КОММЕРЧЕСКИЙ ВЫБОР 74.91 ЗЕМЛЯ РАЗДЕЛ JONIC RAJ, SATKE. -САНКИРТ В ДОРОГАХ СОВЕТА A12 И E77…
Земельные участки
Kurtuvenai, Литва
€ 25,000
СЕЛТОВЫЙ РАЗДЕЛ МАРКА 92.9 ARS МЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ COURCES ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ = = =…
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