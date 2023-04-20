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Литва
Вильнюсский уезд
Тракайский район
Земельные участки в Senuju Traku seniunija, Литва
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10 объектов найдено
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Земельные участки
Padumble, Литва
€ 38,000
Земельные участки
Dobrovole, Литва
€ 30,000
Земельные участки
Dobrovole, Литва
€ 30,000
Земельные участки
Naujasis Tarpupis, Литва
€ 70,000
Земельные участки
Padumble, Литва
€ 38,000
ПОСЛЕДНИЕ 5 СКЛИП ! !!! Электричество - 36 кВт ( доставляется на каждый участок по цене ). !…
Земельные участки
Senasis Tarpupis, Литва
€ 255,000
IN IMAGE AND PRESSURE, A HOUSE VALUGER SELLOW OF HOME MANAGEMENT WITH THE EARTH CHANGER!!! …
Земельные участки
Pilialaukis, Литва
€ 490,000
В быстро растущем районе Вильнюса 2,6 га продается в Великой Руте. участок земли, состоящий …
Земельные участки
Pilialaukis, Литва
€ 29,000
Земельные участки
Senasis Tarpupis, Литва
€ 16,000
PERSPECTIVE 33.5 a PLOTE LAND DEPARATION IN TRAK R. SAV. THE EIA. WOWS ADVANTAGE: •PRIVACY…
Земельные участки
Zinkiskes, Литва
€ 50,000
In a picturesque and beautiful area, nearby Lake Karvio and Meduvio, a plot of land of 4,117…
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