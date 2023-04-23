Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Электренское самоуправление

Земельные участки в Semeliskiu seniunija, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки в Laiciai, Литва
Земельные участки
Laiciai, Литва
€ 4,000
46.87 сельскохозяйственный участок на продажу в селе Леливай, Электренайский район. ОБЩАЯ И…
Земельные участки в Rudauka, Литва
Земельные участки
Rudauka, Литва
€ 20,000
Александрава к., Semeliškės sen., Elektrénai r. sav. участок площадью 5,82 га с озером Безым…
Земельные участки в Prusiskes, Литва
Земельные участки
Prusiskes, Литва
€ 370,000
- ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СКРАП 15,85 га Земельный участок Тракай р. sav.Хайленд Сен.В случае мускатног…
Земельные участки в Semeliskes, Литва
Земельные участки
Semeliskes, Литва
€ 36,000
Realting.com
Перейти