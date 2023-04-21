Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Алитусский уезд
  4. Лаздийский район

Земельные участки в Seiriju seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Barauciske, Литва
Земельные участки
Barauciske, Литва
€ 39,000
Продается участок 4,61 га до озера Сейрио. Прекрасная возможность построить дом и создать со…
Realting.com
Перейти