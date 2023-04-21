Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Мариямпольский уезд
  4. Мариямпольское самоуправление

Земельные участки в Sasnavos seniunija, Литва

3 объекта найдено
Земельные участки в Aukstoji, Литва
Земельные участки
Aukstoji, Литва
€ 12,900
ПРОДАЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 40 ARS В НЕКОТОРЫХ УЛЫБАХ! ПРЕИМУЩЕСТВО: ▪ Рядом с у…
Земельные участки в Sasnava, Литва
Земельные участки
Sasnava, Литва
€ 20,000
ПОТОЛ 0,1576 га ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ СЮРВИ Seabra g. 60, В САСНАВ. Участок расположен в отличном …
Земельные участки в Dzencialauka, Литва
Земельные участки
Dzencialauka, Литва
€ 245,000
ПРОДАНО ИНСПЕКЦИРОВАННО 8,86 га. СКЛИП С БИЗНЕС-ИДЕЕЙ !!! Новые владельцы ищут это удивител…
Realting.com
Перейти