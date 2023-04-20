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Земельные участки в Samylu seniunija, Литва

13 объектов найдено
Земельные участки в Slienava, Литва
Земельные участки
Slienava, Литва
€ 8,500
Земельные участки в Vaisvydava, Литва
Земельные участки
Vaisvydava, Литва
€ 42,000
ПРОДАВАЯ 99 акров РУКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОСЛЕДНИХ в Каунасе, Вишвыдава. _______________…
Земельные участки в Laumenai, Литва
Земельные участки
Laumenai, Литва
€ 35,000
ПОЗЖЕ 0.0578 HA РАЗДЕЛ В ОКНАХ СОВЕТА! Отличное место для поиска сюжета дома. ОБЩАЯ ИНФОРМА…
Земельные участки в Slienava, Литва
Земельные участки
Slienava, Литва
€ 14,500
0,0883 га жилой участок на продажу Giroios g. Слиенава, Каунас р. -------------------------…
Земельные участки в Vaisvydava, Литва
Земельные участки
Vaisvydava, Литва
€ 49,900
ПРОДАВАТЬ ПРОЕКТ ПРОДАНО. Уникальный сюжет в Пилуоне! Земельный участок на продажу в новом …
Земельные участки в Slienava, Литва
Земельные участки
Slienava, Литва
€ 18,900
С помощью сельскохозяйственного участка 10.58a он легко и быстро меняется на усадьбу. -----…
Земельные участки в Gervenupis, Литва
Земельные участки
Gervenupis, Литва
€ 20,000
Прямо за пределами Каунасской лагуны, 10-акровый участок с небольшим домом продается в тихом…
Земельные участки в Girionys, Литва
Земельные участки
Girionys, Литва
€ 33,000
НАЧНИТЕ СВОЙ МОРСКИЙ ДОМ ПРОЕКТ В БЕСИФОРМУАЛЬНОМ ДОМАШНЕМ ВРЕМЕНИ - МОЛОДЕЖНЫЙ ГОРОД! -----…
Земельные участки в Ziegzdriai, Литва
Земельные участки
Ziegzdriai, Литва
€ 48,000
Земельные участки в Dubravai, Литва
Земельные участки
Dubravai, Литва
€ 22,700
33.83a участок недвижимости с асфальтированным доступом продается. -------------------------…
Земельные участки в Samylai, Литва
Земельные участки
Samylai, Литва
€ 15,000
Продается г.у. пункт назначения. Участок будет очень хорошо подходить для установки солнечно…
Земельные участки в Samylai, Литва
Земельные участки
Samylai, Литва
€ 5,000
Продается ž.нейр. пункт назначения. Участок находится рядом с электрическим трансформатором,…
Земельные участки в Gervenupis, Литва
Земельные участки
Gervenupis, Литва
€ 49,000
ПРОДАЕТСЯ ТЕЛО МАРСА ТЕЛА 40 АР ТЕРРИТОРИЯ С ЗДАНИЕМ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ДЕРЕВА <TA1>…
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