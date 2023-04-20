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Литва
Вильнюсский уезд
Шальчининкский район
Земельные участки в Шальчининкский район, Литва
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8 объектов найдено
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Земельные участки
Senieji Maceliai, Литва
€ 18,000
В уютном месте Инициаторы р. self., Old Macel k. массив земель, граничащих с общей площадью,…
Земельные участки
uta, Литва
€ 11,700
СТРАНЫ Р. МИР К. РАЗДЕЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 220 ARS С РЕГИСТРАЦИОННЫМ ЖИВОТНЫМ ДО…
Земельные участки
Таборшики, Литва
€ 27,000
МЫ ОБЗОР В ПРОИЗВОДСТВЕ, ДО СТЕНЫ МЕРКОВ" ПОЗЖЕ ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ! ЛИБЕР РАЗДЕЛА ЗЕМ…
Земельные участки
Turgeliai, Литва
€ 7,000
155 ARS LAND РАЗДЕЛ ВЕТРА ЕГО, СЕН ТУРГЕЛЕЙ, ИСТОЧНИКОВ. Участок находится в очень тихом мес…
Земельные участки
Riliskiai, Литва
€ 45,000
В красивом месте в районе Шальчю, участок площадью 11 га продается недалеко от Кальснинки. …
Земельные участки
Didieji Bausiai, Литва
€ 19,990
Земельные участки
uta, Литва
€ 48,500
Земельные участки
Pamaraziai, Литва
€ 65,930
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