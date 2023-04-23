Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Мариямпольский уезд
  4. Шакяйский район

Земельные участки в Шакяйский район, Литва

8 объектов найдено
Земельные участки в Narkunai, Литва
Земельные участки
Narkunai, Литва
€ 32,500
6.94 HA, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОСЛЕДНИЙ РАЗДЕЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА. СКЛИПАС РАНДАЗ ПУТЬ. НАПОЛН…
Земельные участки в Narkunai, Литва
Земельные участки
Narkunai, Литва
€ 25,000
4.9 HA, СПИСОК ЛЕСНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ. СКЛИПАС РАНДАЗ ПУТЬ. НАПОЛНЕНИЕ НЕКОТОР…
Земельные участки в Kuras, Литва
Земельные участки
Kuras, Литва
€ 33,000
ПРОДАЖИ В СВЕТНОМ СВЕТЕ КМ. КАУНО Р. -------------------------------- ИДЕАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ …
Земельные участки в Шакяй, Литва
Земельные участки
Шакяй, Литва
€ 14,000
ПРОДАВАЯ 15 век. СКЛИПАС, БОЛЬШОЙ Г. 49, ШЕЙКИ Участок: - Адрес - Žalgirio g. 49, шок - …
Земельные участки в Sintautai, Литва
Земельные участки
Sintautai, Литва
€ 149,000
Продается 12,69 га сельскохозяйственного участка с показателем производительности 60. Большо…
Земельные участки в Kriukai, Литва
Земельные участки
Kriukai, Литва
€ 6,999
ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ 60 РАЗДЕЛ ARS ОТНОСИТСЯ К. НАЗАД МЕСТО, АПСУПТА БОЛЬШОЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ Д…
Земельные участки в Lekeciai, Литва
Земельные участки
Lekeciai, Литва
€ 6,500
ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЕТСЯ В ГИБКОМ ГОРОДЕ _____________________ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена…
Земельные участки в Setijai, Литва
Земельные участки
Setijai, Литва
€ 19,000
ПОТОК 3,6 ГА ДЛЯ ЛЕСНОЙ ПОЧТЫ В СКАЖИТЕ, РАДЖОН ВЫБОР -------------------------------------…
Realting.com
Перейти