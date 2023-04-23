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Земельные участки в Rusnes seniunija, Литва

7 объектов найдено
Земельные участки в Pakalne, Литва
Земельные участки
Pakalne, Литва
€ 89,000
Земельные участки в Uostadvaris, Литва
Земельные участки
Uostadvaris, Литва
€ 30,000
ПОТОК ДОМА 61,70 АРС В ПРОДАЖЕ РОССИИ UOSTADVARIO K. Удивительная природа, место, подходящее…
Земельные участки в Русне, Литва
Земельные участки
Русне, Литва
€ 90,000
ПРОДАЖА 33.30 ARS ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ В ПРОДАЖЕ РЫБЫ ДЛЯ NEMUNO ( ATMATOS ) UPOS Участок земли пл…
Земельные участки в Syskrante, Литва
Земельные участки
Syskrante, Литва
€ 99,500
ПРОДАЖА ДОМА 27.20 ARS + 28.05 PFEILMAPH ДЛЯ NEMUNO ( ATMATOS ) Удивительная природа, место,…
Земельные участки в Pakalne, Литва
Земельные участки
Pakalne, Литва
€ 12,000
ПРОДАЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПАРКА, СВЯЗАННОГО С ПОСЛЕДНИМ НЕМУНОМ, 50 АРС - ПРЕДСЕДАТЕЛИ Н…
Земельные участки в Pakalne, Литва
Земельные участки
Pakalne, Литва
€ 11,000
ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЗЕМЛЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЦЕЛИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ NEMUN DELH…
Земельные участки в Pakalne, Литва
Земельные участки
Pakalne, Литва
€ 25,000
СЕЛТОВЫЙ РАЗДЕЛ ВЛАСТИ ВЛАСТИ, 2 км. ОТ СОВРЕМЕННЫХ МАРК ЗЕМЛЯ РАЗДЕЛ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЯХ …
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