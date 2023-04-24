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Земельные участки в Rukainiu seniunija, Литва

5 объектов найдено
Земельные участки в Juksenai, Литва
Земельные участки
Juksenai, Литва
€ 45,000
В красивом месте в Вильнюсском районе, в деревне Кулай, рядом с прудом Кулон продается участ…
Земельные участки в Uzudvaris, Литва
Земельные участки
Uzudvaris, Литва
€ 11,000
ПОЗЖЕ ПОЗЖЕ В ХУПТЕ: 12 РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ О СТРЕЛКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО священника Повила Ксав…
Земельные участки в Rukainiai, Литва
Земельные участки
Rukainiai, Литва
€ 140,000
Минск, Рукаиняй к. два, промышленные - складские участки продаются. Гладкие площади - 79 акр…
Земельные участки в Pasvire, Литва
Земельные участки
Pasvire, Литва
€ 8,000
Рукаинский старый. Боеприпасы к. в лес продаются два земельных участка ( 1,7 га и 1,02 ). Се…
Земельные участки в Uzukene, Литва
Земельные участки
Uzukene, Литва
€ 25,500
50 акров фермерского дома на продажу в деревне Рукайняй, в Вильнюсском районе. Подготовлены…
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