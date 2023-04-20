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Литва
Вильнюсский уезд
Тракайский район
Земельные участки в Rudiskiu seniunija, Литва
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8 объектов найдено
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Земельные участки
Markunai, Литва
€ 6,100
2 км от Руста. Сельскохозяйственный участок площадью 1,36 га продается в деревне Маркунай. Х…
Земельные участки
Vytautava, Литва
€ 70,000
Окруженный удивительной природой, район Тракай продает 25.46 утра и 48.77 участки HOME VALDO…
Земельные участки
Шклеряй, Литва
€ 11,900
УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОМОМ Тракторы r. self., Sharks, Acute g. 4C; 4D; 4E Вы ищете место, ко…
Земельные участки
Vytautava, Литва
€ 30,000
Окруженный удивительной природой, участок HOME VALDOS, окруженный 25.46, продается в деревне…
Земельные участки
Шклеряй, Литва
€ 30,000
Всего в 1 км от Тракай продается участок жилой недвижимости 43,33 с частью зрелого соснового…
Земельные участки
Midaviriai, Литва
€ 10,500
Massif of 6-house estates for sale in Breast-stricken, Older, Trakai. A very beautiful, quie…
Земельные участки
Slabada, Литва
€ 120,000
ПУТИН ИНВЕСТИЦИИ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ ДЛЯ НЕУДАЧНЫХ ТУРТ-ЭКСПЛОТОВ! Окруженный природой, п…
Земельные участки
Slabada, Литва
€ 5,555
НОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Окруженный природой, участок площадью 22 акра продается. Идеальное, ти…
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