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Земельные участки в Рудаминское староство, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки в Nemezele, Литва
Земельные участки
Nemezele, Литва
€ 105,000
Недавно как старый. Дуб против 70 акров земли продано. Подробный план позволяет изменить цел…
Земельные участки в Nemezele, Литва
Земельные участки
Nemezele, Литва
€ 54,000
Недавно как старый. Дуб против 36 акров земли продано. Подробный план позволяет изменить цел…
Земельные участки в Nemezele, Литва
Земельные участки
Nemezele, Литва
€ 29,000
ПОТОК 8 АР В МИРЕ В ГОРОДЕ, В БОГЕ С ПРОЕКТОМ И ЗАЯВЛЕНИЕМ СОВРЕМЕННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА …
Земельные участки в Katkai, Литва
Земельные участки
Katkai, Литва
€ 10,000
На окраине Рудамины, Катка. 8 участков для строительства дома продаются. Строительство разре…
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