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Литва
Каунасский уезд
Каунасский район
Земельные участки в Roku seniunija, Литва
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15 объектов найдено
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Земельные участки
Rokeliai, Литва
€ 33,000
Земельные участки
Patamulselis, Литва
€ 21,000
РАЗДЕЛ РОСИТИИ, ПАТАМУЛЯТ КМ. Общая информация Адрес - Патамулл км, Рок старый, Каунас р. …
Земельные участки
Vingyte, Литва
€ 46,000
Участок усадьбы между Алексото и Гарлавой! Удобное место для строительства или развития час…
Земельные участки
Rokeliai, Литва
€ 65,000
Патоги РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ В ПАНЕМУНЕ! В новом жилом квартале возле онкологической больни…
Земельные участки
Parazeliai, Литва
€ 37,000
Участок 8,9, недвижимость на продажу, площадь собственного дома развивается вокруг, все комм…
Земельные участки
Parazeliai, Литва
€ 49,000
Участок 15,23, недвижимость на продажу, квартал недвижимости развивается вокруг, все коммуни…
Земельные участки
Rokeliai, Литва
€ 36,500
ПОЗЖЕ ЗАДАЧИ НА АРМАЛЬСКОМ Г., ВЫ НЕ МОЖЕТЕ С СТАТИЙ ЛОЛУМ! СКЛИПЫ ЕСТЕСТВЕННЫ В АПСУПТИИ, А…
Земельные участки
Rokeliai, Литва
€ 16,900
ПРОДАНО ДОМАШНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СОВЕТЕ - M.Eimatico g.. !!! ---------------------…
Земельные участки
Rokeliai, Литва
€ 272,000
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ / ПОСАДКА ПОСЛЕДНЕГО ЗАВИСИМОГО В КОМНАТЕ. ОТДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫ, М…
Земельные участки
Vingyte, Литва
€ 26,500
СЕЛТОВЫЙ РАЗДЕЛ В ИЗМЕНЕНИИ ECJER В ГОРОДЕ COUNC !!! ---------------------------------…
Земельные участки
Vingyte, Литва
€ 58,000
ПРОДАЖА В ОЗЕРОВОМ МОДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ГОРОДА ТЕЛА !!! ---------------------------------- Есл…
Земельные участки
Rokai, Литва
€ 18,500
НАЧНИТЕ СВОЮ МОРСКУ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ КАНЕ !!! ПРОДАЖА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗДЕЛ ГОРОДА В СОВЕ…
Земельные участки
Rokeliai, Литва
€ 19,999
РАЗДЕЛ ПОДАРОК НА ПРОДАЖУ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Местоположение – S. Fanstilio g. 27, Каунас …
Земельные участки
Rokeliai, Литва
€ 22,999
РАЗДЕЛ ПОДАРОК НА ПРОДАЖУ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Местоположение – S. Fanstilio g. 21, Каунас •…
Земельные участки
Rokeliai, Литва
€ 19,900
ISSUED FOR IDEAL 9.19 A HOME SOCD SEN., PATAMULATE K., UPELIO G. THE SOME OF THE JUS APSUPS,…
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