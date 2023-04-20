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Земельные участки в Ringaudu seniunija, Литва

20 объектов найдено
Земельные участки в Kazliskiai, Литва
Земельные участки
Kazliskiai, Литва
€ 55,000
Земельные участки в Kazliskiai, Литва
Земельные участки
Kazliskiai, Литва
€ 24,000
Земельные участки в Kazliskiai, Литва
Земельные участки
Kazliskiai, Литва
€ 24,000
Земельные участки в Ringaudai, Литва
Земельные участки
Ringaudai, Литва
€ 349,000
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕЛЬ ОБЪЕКТ P. ЛЕОНО Г., В ЧЛЕННЫХ КАНГЕСТИВАХ. 21,68 А. КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ…
Земельные участки в Pypliai, Литва
Земельные участки
Pypliai, Литва
€ 25,000
50 акров участка на продажу в Альтониане! Участок с видом на Немуну. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Участо…
Земельные участки в Virbaliskiai, Литва
Земельные участки
Virbaliskiai, Литва
€ 199,000
Продается 16 участков одноязычных / бибских жилых зданий, выровненных с 8,5 утра до 11 а, об…
Земельные участки в Noreikiskes, Литва
Земельные участки
Noreikiskes, Литва
€ 31,900
Продается участок недвижимости в Кулле, на Кулон-стрит! Участок с видом на пруд и полностью …
Земельные участки в Kazliskiai, Литва
Земельные участки
Kazliskiai, Литва
€ 130,000
1,4874 HA ЖИВАЯ ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВИСИМОСТЬ MASIVE RADIC K. Kaunas r., В радиусах продается тольк…
Земельные участки в Kazliskiai, Литва
Земельные участки
Kazliskiai, Литва
€ 16,000
В стратегически удобном месте, всего в 1 км от Домейкавы. Участок домашнего поместья продает…
Земельные участки в Pypliai, Литва
Земельные участки
Pypliai, Литва
€ 110,000
ПОТОЛКИ В ПИПЛИАЦИИ. КАУНО Р. -------------------------------- ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДО…
Земельные участки в Ringaudai, Литва
Земельные участки
Ringaudai, Литва
€ 50,000
8 участок на продажу в Кольцах, Цветок г. ПРЕИМУЩЕСТВО: •Тихий, безопасный район •Низкая инт…
Земельные участки в Bajorai, Литва
Земельные участки
Bajorai, Литва
€ 79,900
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Земельные участки в Miriniskiai, Литва
Земельные участки
Miriniskiai, Литва
€ 105,000
ПРОДАНО 11.45 а. В MAPHANKS, VOS WAY MINUTES IMAGE LAMP . __________________________________…
Земельные участки в Girininkai II, Литва
Земельные участки
Girininkai II, Литва
€ 130,000
168,06 акров коммерческой земли для продажи в старом Ринго, Каунас р. ---------------------…
Земельные участки в Poderiskiai, Литва
Земельные участки
Poderiskiai, Литва
€ 29,000
Земельные участки в Poderiskiai, Литва
Земельные участки
Poderiskiai, Литва
€ 17,000
Земельные участки в Girininkai II, Литва
Земельные участки
Girininkai II, Литва
€ 34,000
Земельные участки в Kazliskiai, Литва
Земельные участки
Kazliskiai, Литва
€ 179,999
IN THE FIRST OIL, PRIVATE OF THE UNDERTAKING, RULES FORMS SECTION WITH AT HOME! 8 60 55 66…
Земельные участки в Ringaudai, Литва
Земельные участки
Ringaudai, Литва
€ 22,500
SELLOW OF THE AGRICULTURAL CHECKING ANT SIGNIFICATION ______________________ GENERAL INFORMA…
Земельные участки в Virbaliskiai, Литва
Земельные участки
Virbaliskiai, Литва
€ 48,000
НЕПРЕРЫВ СОВЕТА, В СЕНГАЛЬСКОМ СЕНГАЛЕ, 111.51 СВЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА МАРКА РАЗДЕЛ НА 100 М О…
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