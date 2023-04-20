Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Вильнюсский уезд
Вильнюсский район
Земельные участки в Rieses seniunija, Литва
Очистить
35 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Eitminai, Литва
€ 12,000
ПОЗЖЕ ЗЕМЛИ 22.81 СЕН., ИПИНЕС К. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВО • Общая площадь: 22,81 …
Земельные участки
Dvariskes, Литва
€ 100,000
Земельные участки
Jadvygiskes, Литва
€ 45,000
Рядом с озером Бали участок земли для Содай продается в лесном укрытии. Идеальное место для …
Земельные участки
Dvariskes, Литва
€ 40,000
12 СТРЕЛКА ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ ЦЕЛИ В ЦЕЛЕ ЦЕЛИ ЦЕЛИ ЦЕЛИ ! ➜ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • А…
Земельные участки
Jadvygiskes, Литва
€ 47,000
RAMIOJE, В РАМКАХ, VOS 20 MIN. ИЗ ГОРОДА ВИЛЛИОННОГО ЦЕНТРА, ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ С ИНДИВИДУАЛЬНЫ…
Земельные участки
Jadvygiskes, Литва
€ 52,000
8 участков жилой недвижимости на продажу после 10 акров Отличное место для поиска сюжета ОБ…
Земельные участки
Eitminai, Литва
€ 12,000
ПОЗЖЕ ЗЕМЛИ 22.81 СЕН., ИПИНЕС К. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВО • Общая площадь: 22,81 …
Земельные участки
Baltalaukis, Литва
€ 42,000
2,32 га сельскохозяйственного участка для продажи в Куносе к. Орехи старые, Вильнюсский райо…
Земельные участки
Tarpezere, Литва
€ 11,500
НЕБОЛУМАНСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ СЕЛ СЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭЖИРЫ В РАМБИЛИИ, В СОВЕТЕ, СЕНГАЛ РАН…
Земельные участки
Eitminai, Литва
€ 46,500
ТРИ СКЛИПА В ШЕСТОЙ Отличное место, чтобы жить рядом с городом и наслаждаться природой. На …
Земельные участки
Pikeliskes, Литва
€ 9,500
Земельные участки для продажи в Бержиу, Питчик, Вильнюс р. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Участки находятс…
Земельные участки
Novosadai, Литва
€ 15,000
В деревне Варниш Лайм девять просторных участков для строительства дома продаются в объятиях…
Земельные участки
Dvariskes, Литва
€ 100,000
В СЕНГАЛЬСКОМ СЕНГАЛЬНОМ СЕНГАЛЕ, ПОСЛЕДНЕЙ ПУБЛИЧНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА ( 3.18 HA ). Отлич…
Земельные участки
Avietyne, Литва
€ 70,000
НОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СОВЕТЕ ЖИЗНИ, МАЛЕНЬКИХ ГУЛЬБИНОВ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ДОМАШНИХ УПРАВЛЕНИЙ ПОД…
Земельные участки
Purnuskes, Литва
€ 29,000
SELDED IN YPATING RAMIO LOCATION 0.79 HA GAL MAP SECTION, APSUPT FOR FOR FOR FORESTIGATION, …
Земельные участки
Kalinas, Литва
€ 90,000
В РАМКАХ 3 ДОМАШНИХ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ. ____ Жители в восторге от свежего воздуха, окр…
Земельные участки
Avietyne, Литва
€ 189,500
В ИЗОБРАЖЕНИИ И ПРЕССИВНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ, VOS 20 МИНУГТЕР ВИНЦЕВ ИЗ ВИЛЛИОННОГО ЦЕНТРА, 84.58…
Земельные участки
Jadvygiskes, Литва
€ 55,000
RAMIOJE, В РАМКАХ, VOS 20 MIN. ИЗ ГОРОДА ВИЛЛИОННОГО ЦЕНТРА, ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ С ИНДИВИДУАЛЬНЫ…
Земельные участки
Dvariskes, Литва
€ 75,000
ПРОДАВАТЬ 14 век. участок жилой недвижимости с двумя домашними проектами и заявлением LEIDIM…
Земельные участки
Kalinas, Литва
€ 128,500
Земельные участки
Jadvygiskes, Литва
€ 145,000
Земельные участки
Zalesa, Литва
€ 100,000
Nuts old. Ljubavo k. a beautiful plot of 10.54 ha of land is sold. A farmer's certificate is…
Земельные участки
Kalinas, Литва
€ 392,000
КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ РАЗДЕЛ В ПОЛНОМ ГОРОДЕ, ИТИН В ПЕРСПЕКТИВНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ, АПСУПТ ПРИ…
Земельные участки
Zudiskes, Литва
€ 18,000
In the Orth eldership, Behind the Augustus. a plot of land of 1.52 ha of forest use is sold.…
Земельные участки
Baltalaukis, Литва
€ 40,000
Земельные участки
Jadvygiskes, Литва
€ 50,000
RAMIOJE, IN THE FRAMEWORK, VOS 20 MIN. FROM THE VILLION CENTRO CITY, SELECTING A SECTION WIT…
Земельные участки
Jadvygiskes, Литва
€ 350,000
Exclusive 2.37 ha plot with 0.9 ha forest in Bajor, Draustic g. A beautiful and picturesque …
Земельные участки
Kalinas, Литва
€ 100,000
Земельный участок на продажу на ферме. Он подходит для людей, которые хотят жить вдали от го…
Земельные участки
Novosadai, Литва
€ 29,950
Земельные участки
Tarpezere, Литва
€ 10,000
ПРОДАЕТСЯ 86.31 а. земельный участок в Пурнушкес к.Орехи сен. Участок находится в тихом рай…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты